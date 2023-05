Wanda Nara y Mauro Icardi celebraron un cumpleaños familiar a la distancia: “Sos muy especial para nosotros”

Mauro Icardi celebró el cumpleaños de su perrita en Estambul (Video: Instagram)

Wanda Nara y Mauro Icardi encontraron en las redes sociales, una manera de estar vinculados directamente con sus millones de seguidores, hacer que los temas que ellos quieran sea noticia e incluso cuando se pelean y se amigan también lo expresan cada uno en su perfil de Instagram. En esta oportunidad, ambos mostraron una tregua y le desearon un feliz cumpleaños a la perrita que tienen en común.

El primero que se expresó al respecto fue Mauro, que mostró la intimidad de la celebración en Turquía donde vive con Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con la empresaria. “Hoy cumple 2 años nuestra chiquita. Fran e Isi le prepararon una fiestita para festejarlo con guirnaldas, globos, serpentinas, tortas, cupcakes, música perruna. Feliz Cumpleaños Carla. Te amamos”, escribió el futbolista en la publicación que rápidamente contó con el like de Wanda.

En las imágenes se puede ver a las niñas con el futbolista en su casa de Estambul junto a la perrita, después compartió otros videos donde se ve a las nenas bailando y cantándoles el feliz cumpleaños en varios idiomas. Lo sorpresivo también fue que había una imagen en tamaño real de Carlita para decorar y festejar juntos.

Mauro Icardi celebró el cumpleaños de su perrita en Estambul (Instagram)

Un rato después, Wanda subió otra imagen de las nenas festejando con su mascota y dejó un sentido mensaje. “Cuando les regalé a Carlita nunca pensé que iba a ser tan especial para nosotras. Amo el amor que tienen con los animales, el respeto y cuidado. Como la educan y la responsabilidad que tienen con ella desde el primer día me da mucha ternura y orgullo”, remarcó confirmando que ella fue quien tomó la decisión de darle una mascota a las nenas.

El posteo superó los 52 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de los familiares, amigos y fanáticos de la mediática quienes le dedicaron hermosos mensajes a la menores. Es que la conductora tiene más de 16 millones de followers en Instagram y sus publicaciones causan furor, tanto por su contenido familiar o laboral, y con sus transmisiones en vivo en las que cuenta algunas intimidades de su vida privada.

Wanda Nara celebró el cumpleaños de su perrita desde Argentina (Instagram)

En los últimos días, por ejemplo, Wanda sorprendió a sus fanáticos con algo que jamás les había contado. “Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo”, confesó el domingo pasado a última hora de la tarde con un mensaje de su cuenta de Twitter. Aprovechando que Instagram estaba caído mundialmente, la empresaria compartió en aquella red social la letra del tema que le dedicó a Valentino, que nació el 25 de enero de 2009 y le dio el título de madre. Más tarde, llegarían Constantino y Benedicto -los tres, de su matrimonio anterior con Maxi López-, y Francesca e Isabella -de su relación con Icardi-.

El título de la canción que escribió Wanda Nara es “Mi San Valentino”, jugando con el paralelismo del Día de los Enamorados. Y la letra comienza así: “Mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida. Sos mi máxima alegría, mi energía y me mejor melodía. Sos mi San Valentino, no te dan miedo los enemigos porque vos sos de los míos”.

El tema que Wanda le dedicó tiempo atrás hace referencia al presente de su hijo, quien siempre quiso seguir la carrera de su padre futbolista, y que actualmente empieza a cumplir sus sueños integrando las inferiores de River. “Tu mundo es fútbol redondo y vos el mío. Que nadie te lastime ni se anime, que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño. Que siempre vueles lejos”, desea la conductora. “Y si algún día yo acá te dejo, te dejo todo organizado y pensado, pero lo mejor que he logrado es como así te he criado”, concluye la letra de la canción.

