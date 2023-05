Mike Chouhy: los inicios en el stand up y el éxito de La tiendita del horror

Mike Chouhy se prepara para su regreso con la Tiendita del Horror (Video: Instagram)

Hacer reír es una virtud que pocos tienen, y a la que no siempre se le otorga el valor que merece. Y más difícil aún es moverse de ese rol cuando ya se obtuvo el reconocimiento del público en ese género. Sin embargo, nada de esto le impidió a Mike Chouhy encarar un espectáculo de comedia musical para toda la familia que promete una puesta espectacular y grandes artistas en escena.

Mike protagoniza la segunda temporada de La tiendita del horror: la comedia musical se podrá ver en el teatro Astral y narra la historia de una planta carnívora que se alimenta de sangre humana. “Gracias a los vídeos de Instagram logré que mi laburo sea en stand-up solamente, y el año pasado surgió la oportunidad de hacer esto -le cuenta a Teleshow-. Es una comedia musical medio de culto porque tuvo la película en el 90 y pico y fue muy famosa. La hicieron en su momento en Calle Corrientes con Sergio Ramos, Humberto Tortonese y Sandra Ballesteros y varios actores más en el 2001. Y bueno, ahora vuelve con nosotros”.

La obra estará hasta el 13 de junio: solo quedan cuatro funciones para poder asistir. El martes 30, martes 6, lunes 12 y martes 13. “Empezó un martes 13 de septiembre de 2022 y cierra un martes 13 de 2023: no podía ser de otra forma La tiendita del horror”, cuenta el artista sobre el espectáculo que levanta el telón a las 20.30 y con entradas a la venta a través de Plateanet.

En La tiendita del horror, Mike Chouhy es Orin Scrivello, el cruel dentista

“Esta es nuestra segunda temporada después de un éxito del año pasado. Obviamente, es una cooperativa, no está de miércoles a domingo, pero está todos los martes en el teatro Astral y estamos muy contentos por cómo está yendo”, destaca Mike, y explica la trama. “Todo sucede en una tienda de flores en un lugar que se llama Skid Road, que es como un barrio bastante bajón, es un lugar donde a nadie le iría bien con una florería. Y este antihéroe, que es el protagonista, descubre una planta rara y empieza a llamar la atención. Después te das cuenta de que esta planta se alimenta de sangre humana y empieza el terror de la tiendita, y cómo este antihéroe que empieza a ser popular está como poseído por el poder que le da la planta. Tiene que cometer cosas que jamás se hubiese imaginado manipulado por esta planta mágica, carnívora, que está muy bien interpretada por dos actores: uno que es el que hace el tipo del títere y el otro que hace la voz”.

En la obra Chouhy es Orin Scrivello, un cruel dentista fanático del sufrimiento ajeno. Pero también caracteriza muchos otros personajes. “Interpreto a varios, el principal es el dentista que es el novio de la protagonista, es muy maltratador y termina siendo la víctima perfecta para esta planta hambrienta”.

El espectáculo estará hasta el 13 de junio (@mikechouhy)

Sobre sus comienzos en la industria, Mike cuenta: “Arranqué a hacer stand up a través de la comedia musical. En ese sentido sí tiene que ver porque en el colegio quería actuar, y lo único que había para hacer era comedia musical. Entonces me anoté. No me interesaba mucho cantar y bailar, pero después me enamoré un poco del género. Me gusta mucho. Pero siempre lo abordaba a través del humor. Me daban los personajes graciosos y me notaba cierta facilidad para hacer reír arriba del escenario y eso después lo trasladé al stand-up”.

“Una vez que empecé a estudiar apareció un curso de stand-up online -recuerda-, me anoté, fui ahí al Paseo La Plaza para aprender qué era esto del stand up que yo conocía, y la verdad que me enamoré, entendí que era lo mío. Ahí arranqué mi carrera, por así decirlo, pero seguía laburando en una empresa. Finalmente termino renunciando para agarrar este laburo de actor de comedia musical, que era para colegios en inglés. Enseñaba el idioma de una forma didáctica, y yo estaba ahí, vestido de oso. Y hacía stand-up todas las noches que podía. Así arranqué”.

Hoy, la Calle Corrientes redescubre a Mike Chouhy en un musical que supo ser de culto. Y volcándose al terror, pero sin descuidar la risa.

Seguir leyendo: