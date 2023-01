Apareció un supuesto perfil de Nacho de Gran Hermano 2022 en una aplicación de citas y estallaron las redes

Se difundió un perfil de una red social de citas de Nacho de Gran Hermano 2022 (Foto: Telefe)

Nacho Castañares es uno de los jugadores más antiguos de la casa de Gran Hermano 2022. Si bien durante las primeras semanas quedaba siempre en placa, nominado por la mayoría de sus compañeros, el público eligió que siguiera adentro del reality de Telefe.

Con el correr de los meses- ya llevan casi tres adentro de la casa más famosa del país - Nacho se fue alejando de su círculo íntimo, el de Los Monitos, porque sus amigos fueron eliminados durante la primera parte del juego. Así, Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jarovornisky y Juan Reverdito quedaron afuera y al participante de Almagro no le quedó otra opción que interactuar con el resto de los hermanitos.

En esa primera instancia, a Nacho se lo había visto muy cerca de Martina, incluso dormían en la misma cama varias noches y, aunque no llegó a pasar nada más entre ellos, se los notó muy entusiasmados el uno con el otro.

Cuando Martina fue eliminada de la casa, Nacho se acercó a Lucila Villar, La Tora. Con ella, la relación es muy cercana pero tampoco llegaron a tener un encuentro más íntimo, más allá de algunos besos y caricias.

Thiago y Nacho se dieron besos y mimos en la pileta de Gran Hermano 2022 (Foto: Telefe)

Desde afuera del reality, al joven de 19 años se lo empezó a relacionar afectivamente con Thiago Medina, el último eliminado de la casa. A los dos se los veía muy cerca, jugando en la pileta, y hasta dándose un beso en la boca en diferentes ocasiones. Así fue como sus seguidores “shippearon” con un romance entre ellos y alentaban esa relación.

Pero nada de eso sucedió, porque Thiago fue eliminado por el público en la noche del domingo pasado cuando quedó en placa por primera vez, luego de la nominación de sus compañeros.

En esta oportunidad, se viralizó un tuit de una usuaria de esa red social, en donde la joven contó que hace unos meses, antes de entrar a Gran Hermano, Nacho la habría contactado por una reconocida app de citas, una de las más populares para encontrar pareja.

El supuesto perfil de Nacho de Gran Hermano 2022 en una red social de citas (Foto: Twitter)

“Hace unos meses me había hecho una cuenta en tinder para joder y nunca mas volví a entrar, recién entré y resulta que matchee con Nacho de Gran Hermano y nunca supe que me habló, toy triste”, escribió la joven luego de darse cuenta que desde el supuesto perfil del jugador del reality, él mismo la había contactado.

La joven difundió la captura de la foto de la conversación, en donde Nacho la saluda. “Buenasssss”, dijo el chico que nació en España pero vive en Argentina desde los 4 años.

Según la usuaria, ella no le respondió nada y ni siquiera se había percatado del tema. Ahora, cuando lo vio, lo subió de inmediato a su cuenta de Twitter para compartirlo con el resto de los cibernautas. Allí, también se pudo ver el supuesto perfil del participante. En esa publicación, se lee que es de Libra, que estudia Gestión Deportiva en una Universidad privada y que es futbolista. Todos esos datos responden a la vida real de Nacho.

Cabe aclarar, que en la noche del lunes, Thiago fue el invitado especial al Debate de Gran Hermano, en donde lo recibieron muy cálidamente. En esa ocasión, le preguntaron acerca de su posible romance con Nacho. “Nos identificamos mucho. Me identificaba mucho con él por mis amigos y hablábamos una banda con él y cosas que yo hacía él me seguía”, destacó el joven de González Catán. Y Santiago Del Moro, indagó y fue más profundo: “¿No había nada más? Porque desde el afuera mucha gente pensó que había como cierta atracción”. Thiago le respondió: “no, nada que ver, no, no, me caía super bien, como un amigo de toda la vida”.

Otro que no le había dado mucha vuelta a este tema había sido el papá de Nacho. Cuando Coti y el Conejo habían hablado acerca de la sexualidad de Nacho adentro de la casa, ella había mencionado que posiblemente fuera pansexual, “igual que su papá”. Rodolfo Castañares recurrió entonces a las redes sociales y compartió una captura de pantalla donde se muestra la definición que sale en Google sobre el término pansexualidad. “La pansexualidad es la atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género”, se alcanzó a leer en la imagen.

En la descripción de la publicación, Rodolfo explicó: “Para los que me juzgan desde la ignorancia y la falta de respeto, les aclaro que esta opción NO SE HEREDA. Tranqui. Siempre el amor le gana al odio. ¡Orgulloso de lo que soy y del gran hijo que tengo!”.

