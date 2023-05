María del Mar Ramón describió cómo fue el dramático momento que vivió Jorge Rial en Colombia y contó cómo se conocieron con el periodista

Maria del Mar Ramon hablo despues de que Jorge Rial recibiera el alta por un ataque cardiaco

Cuando Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y debió ser hospitalizado, a su lado estuvo María del Mar Ramón. Es una escritora nacida en Bogotá que vive hace varios años en Argentina y de 28 años de edad, 33 menos que los que tiene el conductor de Argenzuela (Radio 10 y C5N).

Ramón fue la encargada de llamar a Rocío y Morena, hijas del periodista, para pedirles que viajaran de urgencia por recomendación de los médicos del centro médico en el que Rial le colocaron dos stents y estuvo internado. “Recibí muchos mensajes y tuve que cerrar mi Instagram en un momento, y lo voy a mantener”, dijo la escritora al volver a Buenos Aires. En las últimas horas fue abordada por un movilero de LAM (América) y habló sobre su vínculo con el periodista.

“¡Emboscada! La palabra es emboscada, emboscada en mi propio barrio”, fue lo primero que dijo, con una sonrisa, al ser abordada por el cronista. Y a la hora de definir su relación con Rial, simplemente dijo: “Soy la persona que estaba con él en el momento del incidente”.

Jorge Rial habló de su nueva novia, María del Mar Ramón

“Estoy abrumada, sobre todo con esta nueva atención, con la que yo no lidio muy comodamente. Pero bueno, vamos a sacarla adelante. La verdad es que yo estaba presentando mi novela nueva que se llama Todo muere salvo el mar. Los detalles supongo que los contará él, aunque ya contó algunas cosas. Por mi parte, estoy contenta y muy agradecida por lo bien que se portó mi país. Y lo bien, la buena recepción que tuvo en esa clínica, el buen tratamiento que tuvo. Como migrante, yo siempre estoy muy agradecida con Argentina, yo quiero mucho a Argentina”, agregó la nacida en Bogotá que vive en Buenos Aires desde el año 2012.

“Es lo único que tengo para acotar, del resto él ha hablado bastante”, insistió María del Mar en su postura de no querer revelar demasiado. Pero, ¿qué hacía con Rial en Colombia? “El fue por cuestiones laborales. Yo oficié como su enlace local. Y traduje ciertas palabras”, dijo con una sonrisa pícara. “Tengo entendido que Jorge tiene muchos proyectos en la región y Colombia se está moviendo mucho. Entonces, iba en realidad por esa cuestión. Y yo estaba ahí y después me quedé. Yo tenía toda la presentación y la gira de mi novela nueva”, agregó la escritora.

“Me asusté con la situación porque a mi me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto ‘clínica’ me asusta”, dijo con respecto a sus sensaciones y por el hecho de tener que asistir al periodista. Respecto a cómo se cruzaron sus vidas, no dio muchos detalles: “Nos conocimos porque no es tan grande el mundo. Es un pañuelo, nos vamos cruzando todos y todas”.

María del Mar Ramón

“Yo prefiero seguir con mi vida lo más parecida posible a como estaba antes. Agradezco mucho la buena onda, pero prefiero que se mantenga de esa manera. Qué pena por cerrar el Instagram... No lo voy a volver a abrir, porque yo subo muchas cosas boludas, o entrevistas, o cosas de Colombia. Y es como, van a llegar y van a decir: ‘Qué embole esta chica’. Yo lo entendería”, contó con respecto a la decisión que tomó de restringir su perfil en las redes sociales.

Por último, descartó hablar de noviazgo con Rial. “No solo no me gustan las etiquetas. Yo soy una persona muy importante que estaba ahí con él, justo. La persona en el momento crucial”, cerró.

