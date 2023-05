La China Suárez habló de cómo se lleva con sus exparejas y de su situación sentimental tras la separación de Rusherking

La China Suárez habló de su situación sentimental tras la separación de Rusherking

En el marco del estreno de Objetos, película que protagoniza junto a Álvaro Morte, Eugenia La China Suárez dio una entrevista con Intrusos (América) en la que habló de varios temas en torno a su actualidad: su trabajo, la relación con sus ex y su cruce circunstancial con Wanda Nara en una fiesta.

“Es un personaje complejo, es un proyecto que vengo soñando desde hace muchos años. Estoy muy contenta porque fue un sueño cumplido”, dijo acerca de Sara, el personaje que encarna en el film dirigido por Jorge Dorado, en donde interpreta a una muchacha que está atrapada desde muy joven en una red de tráfico de personas, las cuáles son tratadas como objetos por sus oscuros captores.

“Estoy con mucho trabajo y muy enfocada en todo eso: ahora estoy filmando una serie con Pablo Echarri, con Federico D’Elia, Cecilia Dopazo”, dijo en la charla con Guido Záffora e incluso adelantó que las próximas canciones de su faceta como cantante serán lanzamientos solistas, sin colaboraciones. Inmediatamente, el cronista la consultó cómo andaba “del corazón”, dada su reciente separación de Rusherking. “El corazón bien”, señaló riéndose y agregó una frase tajante: “Yo soy de procesos rápidos, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás”.

“Estoy bien, por primera vez en mi vida... Ya estoy más grande y estoy de verdad con la cabeza en el trabajo y muy contenta”, reafirmó la China a continuación.

La China Suárez habló de cómo se lleva con sus exparejas

Otra de las cuestiones que tocó en la conversación fueron sus recientes fines de semana de soltera, que dieron lugar a todo tipo de especulaciones, tanto por nuevos romances como por supuestos roces por encuentros casuales. El más sonado, con Wanda Nara, con quién coincidió en una fiesta Bresh. “Se dio, porque está Valentina Zenere, que vino de Madrid, otra amiga que es compañera en la serie y que me dijo muchas veces de salir... Así que fuimos a un par de salidas, pero yo ya me canso. Fui dos fines de semana seguidos y ya está, ya cumplí la cuota de salidas. Me gusta mucho bailar”, se rió.

A continuación, y sin hacer nombres, dijo no tener miedo a encontrarse con nadie en la noche porteña. “Si está todo bien... Y no necesito protegerme de nadie, está todo perfecto. Salgo para pasarla bien, para entretenerme, divertirme. Y después, ya está”, cerró el tema.

Asimismo, se refirió a su vínculo con Benjamín Vicuña, quien es padre de sus hijos Magnolia y Amancio y que recientemente publicó su primer libro Blanca, la niña que quería volar. “Hablé con él, pero todavía no pude leer el libro. Sé que es un libro que él tenía muchas ganas de escribir hace mucho tiempo. Benjamín escribe muy bien. Y como le dije en privado: es algo que le va a ayudar a sanar un montón de cosas que tiene que sanar. Y creo que su hija y todos sus hijos van a estar muy orgullosos de su papá. Lo importante que es que los hijos vean que sus papás hacen las cosas que quieren, que les gustan, que se realizan como profesionales. Estoy muy contenta de que le esté yendo bien”, dijo Suárez.

China Suárez

“Hay muchas cosas de las que se arman novelas y es muy difícil todo el tiempo estar aclarando o desmintiendo. Obviamente es el papá de mis hijos y yo tengo como lema que es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos, tanto con él como con Nico (Cabré)”, agregó. Por último, dijo no estar pendiente de las noticias que generan sus movimientos, para bien o para mal. “Cada vez me genera menos bronca enterarme lo que se dice de mi. Estoy muy en paz con mi familia y mi trabajo”. aseguró.

Seguir leyendo: