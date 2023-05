María Rosa Fugazot reveló qué le dijo Juan Darthés al ser absuelto en la causa por presunto abuso sexual iniciada por Thelma Fardin

María Rosa Fugazot y Juan Darthés

La semana pasada Juan Darthés fue absuelto por falta de pruebas por la Justicia brasilera en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardín, por un hecho que supuestamente habría ocurrido cuando la actriz participaba de la tira Patito Feo y había ido de gira junto a él a Nicaragua. La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, adonde se radicó el acusado.

Luego de esta noticia, el actor acusado tuvo una conversación privada con María Rosa Fugazot, quien celebró el fallo a favor de su colega por parte de la justicia brasileña. En conversación con el periodista Juan Etchegoyen, la actriz reveló qué fue lo que le dijo el también cantante apenas tuvo oportunidad de contactarse con él.

“Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandaron un mensaje diciéndome que había salido eso. Me alegré por ellos, es muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar. Si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi ninguna actitud desagradable de su parte”, aseguró Fugazot.

María Rosa Fugazot

“A Juan lo noté como es él, tranqui, me dijo: ‘Gracias por el cariño’”, comentó la artista respecto al ida y vuelta que tuvo con Darthés. Asimismo y en su opinión, Fugazot consideró “espantoso” que se opine con tanta ligereza sobre la culpabilidad de una persona sin pruebas. De hecho, desechó que muchos la consideren una “defensora de culpables”. “Me han escrito hace poco diciéndome que yo defiendo culpables y es una cabronada eso. Yo a Jey Mammon no lo defendí, no me atrevo a decir nada”, ejemplificó.

Y por otra parte, la comediante no dudó en plantear el alto costo que tuvo para Darthés al enfrentarse a la denuncia realizada por Fardin. “Esto lo destruyó y le hizo mucho daño, la parte anímica lo golpeó mucho. Yo no creo que vuelva a la Argentina, no sé... Es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera. No deja de ser una mancha muy grande y muy triste que cargas, él decidirá lo que le parezca mejor”, cerró María Rosa.

En 2019, en diálogo con Marcela Tinayre para Las Rubias, Fugazot ya le había expresado su apoyo al actor. “Para mí, es un señor. Yo lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie”, había señalado entonces. Y se había referido a la supuesta fascinación que Darthés despertaba en el público femenino: “El país andaba detrás de él. Estábamos de la mañana a la noche en el canal, convivíamos prácticamente. Yo nunca le vi una actitud fuera de lugar a Juan”.

En ese momento, las palabras de María Rosa generaron repudio, especialmente, por la manera en que arremetió contra Fardín. “¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento...”, había manifestado con desconfianza. Pero aclaró: “No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás... No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona”.

Declaraciones De Fernando Burlando, Abogado De Juan Darthés

El sábado pasado Fernando Burlando -abogado defensor de Darthés- confirmó la noticia favorable para su cliente. “A esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”, comenzó diciendo el letrado en diálogo con Agusto Pomar para Crónica HD.

Y continuó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

Burlando también reconoció que era admisible que todos emitan una opinión antes de que se defina la Justicia. “Pasa eventualmente en todos lo casos. Pero bueno, la situación es esta, que es la absolución de Juan Darthés”, señaló.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

