Carlos Perciavalle habló tras los dichos de Nacha Guevara contra Susana Giménez: “Me encanta que estén disgustadas”

La semana pasada y en una entrevista radial, a Nacha Guevara le preguntaron cómo se lleva algunas de las grandes divas de la Argentina. Y cuando debió responder sobre Susana Giménez fue tajante al referirse por las constantes críticas que la conductora suele tener con su país natal.

Es que desde hace un tiempo y en coincidencia con la estadía de Giménez en el Uruguay, la conductora de éxitos como Hola Susana se convirtió en noticia por sus opiniones y apreciaciones sobre la Argentina, puntualmente sobre cierto sector de la clase política. Y pese a no estar en el día a día televisivo, genera titulares con cada una de sus irrupciones. Como por ejemplo, cada vez que comparó a ambos países desde la óptica de sus administraciones políticas, llegando a definir a Luis Lacalle Pou, primer mandatario de la República Oriental del Uruguay, como el “presidente más envidiado de América”.

Así las cosas, Guevara criticó a su colega por estas cuestiones. “A Susana la veo muy poco porque está perdida allá por las estepas”, comenzó diciendo a partir de una pregunta de Marcelo Polino, quien la entrevistó para su ciclo Polino Auténtico (Radio Mitre). “Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón... Que haga lo que quiera”, insistió quien años atrás fuera parte del jurado del Bailando por un Sueño.

“No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto”, insistió Nacha al respecto y de forma categórica a las consideraciones de Susana. “Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”, cerró al respecto. A partir de esto, Susana no se quedó atrás y le respondió duramente a su colega. “Cada vez que necesita cámara habla de mí. Y ahora, ¿qué le agarró a esta?”, le habría dicho Susana a Gustavo Descalzi, corresponsal de la señal América en Uruguay, muy enojada.

A partir de los dichos cruzados, intervino Carlos Perciavalle, muy amigo de las dos. Y lo hizo en una entrevista que le dio al ciclo A la tarde (América) desde su Uruguay natal. “Yo creo que son las dos divinas, son dos diosas. Nacha es un poquito mayor que Susana, por unos meses, unas semanas, unos días. Susana es una reina, Nacha también...”, comenzó diciendo el actor.

“Me encanta que estén disgustadas o que sean noticia, porque entre las dos juntan como 400 años: es una cosa maravillosa que la gente a los 400 años tenga todavía energía para pelearse y para discutir. Sobre todo porque Nacha está por estrenar un espectáculo en la calle Corrientes, Nacha en Pijama, que le va a ir brutal”, caracterizó Perciavalle con ironía.

“Y a Susana siempre le va a brutal, porque ella es la reina de corazones, la número 1, la número 01. Está antes que todo el mundo. Además, todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? A la buena, vieja y querida Susana Giménez”, agregó.

“Si Susana no es una estrella internacional, es porque quizás no quiso, porque tenía demasiado que hacer en Buenos Aires, siempre tuvo que llenar los teatros. Acá mismo, en el Enjoy, llenó el teatro todos los días. Yo tardé semanas en venir porque no me podían poner una butaca en primera fila, estaba repleto. Y más internacional que triunfar en Punta del Este, no hay”, dijo con respecto a lo que había señalado Guevara sobre Giménez.

“Nunca fueron juntas en la misma salida, siempre me preguntaba Susana: ‘¿Quién va a estar?’. Y Nacha lo mismo”, agregó con respecto a las históricas rispideces entre ambas. Pero aclaró que “nunca se disputaron un amor, nunca les gustó el mismo tipo de hombre. Tuvieron muchos ambas, pero no”.

