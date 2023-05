Celeste Muriega y Christian Sancho preparan un reality de su boda: todos los detalles

Celeste Muriega y Christian Sancho

Celeste Muriega atraviesa un momento de emociones fuertes. El lunes pasado, despidió a su papá Abel, que falleció tras estar algunos días internado. El hombre fue un pilar muy importante en su vida, siempre la apoyó acompañándola a los castings y estando a su lado en cada uno de sus proyectos como artista, y así lo recordó con un sentido posteo en sus redes.

En simultáneo, la bailarina disfruta de un gran presente profesional trabajando en la obra Sex de José María Muscari y también a nivel personal en pareja con el modelo y actor Christian Sancho. “Hace tiempo tengo ganas de un compañero, alguien que me cuide y proteja. Cuando dejé de buscarlo apareció Chris y la verdad no puedo pedir más”, aseguró la bailarina en diálogo con Intrusos, al hablar de su relación con su compañero de elenco.

Es que están tan felices y enamorados que decidieron ir por más y anunciaron su casamiento el cuál será el próximo 7 de diciembre. “Estamos re contentos”, le confesó Celeste a los Socios del Espectáculo y reveló un detalle respecto a la fecha: “Nos costó mucho definir, pero se lo consultamos a Piti la numeróloga y terminamos eligiendo el 7 de diciembre porque es un muy buen número para casarnos”, explicó entusiasmada por este paso que dará con su novio.

Christian Sancho le propuso casamiento a Celeste Muriega (Agarrate Catalina. La Once Diez)

Según pudo saber Teleshow, además de celebrar el amor con sus amigos y seres queridos, la pareja quiso hacer algo para que llegue a sus seguidores. Es por eso que decidieron hacer un reality de su boda, dejando registrado todos los detalles previos, con los respectivos preparativos de los novios, hasta llegar al momento más esperado: el de dar el “sí” en el altar.

Juan Yacuzzi que es el productor general y guionista de este proyecto adelantó lo que se viene y cuál son sus objetivos. “Estamos en pleno armado, recién terminé de pensar el primer capítulo, que de hecho todavía no se lo mostré ni a Christian ni a Celes. La idea es empezar a grabar en 10 días. Son 6 capítulos totales y uno de bonus. La productora es Jano’”, dijo el productor en diálogo con este medio y agregó: “La idea del reality es mostrar cómo es la organización paso a paso de la boda, teniendo a ambos como protagonistas”.

Christian Sancho y Celeste Muriega se conocieron en el trabajo y desde ahí jamás se volvieron inseparables (Instagram)

“Vamos a tratar de mostrar todo lo que pasa previo a la fiesta: es decir: la elección del salón, el catering, la barra, cómo será la ambientación, el vestido de novia y varias cosas más. Y obviamente los nervios, las corridas, y alguna que otra discusión entre los novios”, enfatizó el productor entre risas entusiasmado por el proyecto.

Además, el productor adelantó por dónde se podrá ver el reality. “Estamos viendo si sale por YouTube, o si lo metemos en un canal de aire. Eso aún no está definido pero ya estamos en tratativas”, concluyó Juan Yacuzzi.

Cómo fue la propuesta de casamiento de Christian a Celeste

Hace unos meses, el actor sumó detalles del instante en el que le hizo la propuesta a su novia, con quien comparte el escenario de Sex, la obra de José María Muscari: “En un momentito entre función y función, le digo: ‘¿Te comprometerías conmigo? ¿Te casarías conmigo?’. Y me dijo que sí. De hecho nos gustó tanto la posibilidad que queríamos poner antes fecha de compromiso”, aseguró en diálogo con Catalina Dluggi en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“Él arrancó bien arriba, estábamos entre cuadro y cuadro en Sex, justo encima donde nos conocimos y él me dice: ‘¿Vos te casarías conmigo?’. Y ahí, obviamente sin dudarlo, yo le dije que sí. Pero le pregunté: ´¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?´ Y me dice: ‘Quiero saber porque, en caso de que vos quieras, yo también me quiero casar con vos´. Fue algo mutuo y al instante”, confesó Celeste, que también estaba presente en la nota.

