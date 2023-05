La profunda tristeza de Celeste Muriega por la muerte de su papá: “Que descanses en paz viejito hermoso”

Celeste Muriega hizo un emotivo posteo en las redes tras la muerte de su papá (Instagram)

Durante el día lunes, Celeste Muriega sorprendió a sus seguidores en las redes sociales cuando compartió una foto de una vela y sólo atinó a compartir con sus fans: “Fuerza Pa”. Enseguida el posteo se sumó de mensajes alusivos de fuerza y de cariño hacia la modelo, mientras se esperaron novedades al respecto. Sin embargo, tras algunos días de internación, el desenlace fue el más triste de todos.

En sus historias de Instagram compartió una postal de la despedida, en la que está junto a sus hermanos. “Los Muriega siempre unidos”, escribió con el corazón en la mano.

Cabe recordar que Alberto Muriega murió en el día de ayer, tras estar algunos días internado. El papá de Celeste fue un pilar muy importante en la vida de la bailarina, ya que siempre la apoyó, tanto con su compañía en los castings a los que se presentaba como en cada uno de sus proyectos como artista.

Durante este martes, Celeste publicó varias fotos de su papá con unas emotivas palabras de despedida. “Papá: este posteo es para recordarte así como fuiste de principio a fin, un tipo alegre, divertido, vital, enérgico, jodón, sonriente, terco, híperactivo, buena persona, buen padre, con códigos, con valores, con ganas de vivir, un hombre de familia, de barrio, un ejemplo a seguir, negociante, emprendedor, empleado, dueño, artesano, deportista, luchador, remador, un cabeza dura, mañoso, ingenioso, un viejo coqueto, un loco lindo, un ARTISTA, un padre orgulloso, apoyador e impulsador de sueños, con un corazón inmenso, un hombre feliz! Y así te voy a recordar siempre sintiendo que se va una parte de mí a un lugar mejor. Hoy estoy más acompañada que nunca por vos, sintiendo que cada lágrima, cada sonrisa y cada logro lo vas a vivir conmigo. Y sabiendo que vas a estar bien si yo lo estoy. La familia MURIEGA enaltece tu nombre como te lo mereces Alberto Muriega. Qpd viejito hermoso. Te amo como a nadie en el mundo, tu hija cheli”, escribió con frases muy sentidas la bailarina.

Celeste Muriega hizo un emotivo posteo en las redes tras la muerte de su papá (Instagram)

Por su parte, Christian Sancho, el novio de Celeste, también se mostró muy conmovido por la partida de su suegro. “Vuela bien alto, Alberto”, posteó en la publicación con una foto donde se los veía a los tres juntos.

Cabe recordar que Alberto Muriega era conocido en Haedo por ser dueño de un reconocido gimnasio del barrio. No sólo acompañó a su hija en los comienzos, sino que siempre la bancó públicamente en cada avance profesional que tuvo. “Mi papá hizo unos panfletos y está todo Haedo empapelado. Lo amo”, contó orgullosa sobre el apoyo que recibió de su familia, cuando era una de las protagonistas que enfrentaba el teléfono en el Bailando 2015.

El sentido posteo de Celeste Muriega tras la muerte de su papá (Instagram)

En tanto, Lorena, hermana de Celeste, está embarazada a punto de dar a luz, y también compartió un carrete de tiernas fotos acompañadas de un sentido muy emotivo: “Es lindo saber que no quedó nada por decir ni por resolver, que nuestro vínculo siempre fue del día a día. El jueves que te vi por última vez consciente me dijiste te quiero y que me vaya de la clínica porque estoy embarazada”, destacó la joven. Y agregó: “Es lindo irse en paz con tu familia unida, nunca vamos a dejar de ser unidos! Nadie nos va a separar, pase lo que pase siempre estaremos juntas! Tus nenas, como decías vos!”, señaló con nostalgia.

Seguir leyendo: