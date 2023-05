Santiago del Moro contó qué es lo que más le gusta hacer con su mujer en la madrugada

Santiago Del Moro

Santiago del Moro suele tomar mate mientras trabaja o está en la intimidad de su casa. Ahora el conductor del ciclo radial El Club del Moro (La 100) sorprendió al revelar un hábito relacionado a esta infusión que comparte con su esposa, María José Sánchez, la madre de sus tres hijas, Catalina, Amanda y Santa.

“Para mí cuando se me hacen las 6 o 7 de la tarde y no tomo mates en todo el día me falta algo”, dijo el presentador televisivo. “Es tan lindo el momento en el que te preparás el mate, con tu termo y sentarte un ratito. No es lo mismo que el café que dura un minuto”, agregó.

Durante la charla, Santiago dio detalles de la costumbre que tiene con sus seres queridos: “Con María, cuando tenemos tiempo le digo ´nos preparamos mate´. Cuando puedo me llego a hacer mate a las 2 de la mañana y me acuesto y tomamos en la cama. Y cuando viene mi hermana que vive afuera a la madrugada le digo de hacer unos mates y nos ponemos a charlar como hasta las 5. Me encanta”.

Santiago del Moro, fanático del mate

Luego, agregó: “El mate tiene una mística, tiene magia y dura. Llegás a tu casa, dejás todo y te ponés en el sillón o en la mesa, pero a mi me gusta la bandeja en la cama y tirar las piernas”. Eliana Guercio también aseguró que con Chiquito Romero tienen esta costumbre: “Nosotros anoche el último mate que tomamos fue doce y media de la noche”.

Recientemente, Del Moro publicó una tierna foto de su hija Santa, quien tiene un año y casi dos meses. En la imagen se la puede ver en primer plano con unos ojos azules idénticos a los del conductor y el poquito pelo que tiene, que parece ser rubio al igual que sus cejas.

“Hay miradas que duran para toda la vida”, comenzó escribiendo el periodista en sus redes sociales y luego agregó: “Para los que me preguntaban cómo está Santa, nuestra bebé amada. ¡Les debía una foto! Gracias por tantos mensajes de buena onda amigos de cada día”. En este posteo Santiago, además de saludar a su pequeña, también le agradeció a sus fanáticos por los buenos deseos que siempre le envían.

Santa, la hija más pequeña de Santiago

Respecto al ámbito laboral, el conductor tiene previsto hacer una nueva temporada de Gran Hermano por la pantalla de Telefe, tras el éxito que lograron en la última emisión del reality que conquistó a los televidentes. “Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular”, anticipó en sus redes sociales.

De esta manera, desmintió algunos rumores que aseguraban que Santiago había tenido roces con el canal por diferentes motivos, como “los escándalos en Telefe lo incomodaron mucho”, en relación a lo ocurrido con Marcelo Corazza y Jey Mammon.

Otro de los argumentos que se utilizaron para dar por ciertos esos rumores, se referían a lo complicado de los horarios del animador. El ciclo de Telefe contaba con cinco emisiones diarias, muchas de ellas terminadas después de la medianoche, en tanto que su clásico espacio radial, El Club del Moro, comienza a las 6 de la mañana, lo que obliga al conductor a llegar a los estudios alrededor de las 5. Estas especulaciones molestaron sin dudas a Del Moro, quien a través de un mensaje en su cuenta de Twitter directamente expresó: “Es todo mentira”.

