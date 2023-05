La dulce foto que eligió Santiago Del Moro para mostrar a Santa, la más pequeñas de sus hijas

Santiago Del Moro le dedicó un especial mensaje a su hija

Santiago del Moro mantiene un perfil bajo y alejado de la faceta mediática que trae la fama. En los últimos años el conductor logró posicionarse como una de las figuras de Telefe al frente de MasterChef Celebrity y ahora de Gran Hermano, ciclos que fueron un éxito a nivel rating y por la buena aceptación de la audiencia a su labor en sí.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, sus redes se enfocan en subir contenido específico de cuestiones laborales y muy pocas veces el conductor se abre para mostrar a su familia conformada por sus tres hijas Catalina, Amanda y Santa y su mujer María José Sánchez.

En esta oportunidad, Santiago le dedicó una publicación a la más pequeña de su familia: Santa, quien tiene un año y casi dos meses. En la imagen se la puede ver en primer plano con unos ojos azules idénticos a los del conductor y el poquito pelo que tiene, que parece ser rubio al igual que sus cejas. “Hay miradas que duran para toda la vida”, comenzó escribiendo el periodista en sus redes sociales y luego agregó: “Para los que me preguntaban cómo está Santa, nuestra bebé amada. ¡Les debía una foto! Gracias por tantos mensajes de buena onda amigos de cada día”. En este posteo Santiago, además de saludar a su pequeña, también le agradeció a sus fanáticos por los buenos deseos que siempre le envían.

Esta es la imagen que Santiago del Moro compartió para celebrar el año de su hija (Instagram)

En menos de 24 horas, el posteo superó los 200 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares, amigos y colegas que le enviaron cientos de elogios a la beba por su primer añito. Entre ellos, se destacaron algunos comentarios de figuras públicas, como por ejemplo el de Lizy Tagliani, que es muy amiga del conductor a quien conoció trabajando. “Basta de publicar mis fotos de bebé… Ah no, pará, jajaja Más linda no se puede. Qué dulzura”, remarcó con buena onda y fiel a ese humor que la caracteriza.

“Es una muñeca”, escribió Claudia Villafañe mientras que Catherine Fulop puso: “Una belleza, igualita a la tía Cathy” y Julieta Poggio, quien compartió con Del Moro el reality, le dedicó un “Ay Dios”.

Luego más usuarios le dejaron piropos para Santa. Entre ellos: “Qué linda está”, “Morí de amor”, “Es un ángel”, “Es el clon del papá”, “Pero qué ojazos por favor”, “Es muy preciosa, por Dios”, entre muchos otros.

Hace un mes y medio el conductor y su pareja decidieron bautizar a la menor de sus hijas, nacida el 25 de marzo, en coincidencia con su primer año de vida. Y la madrina de la nena, Analía Franchín, no pudo contener su emoción e hizo un sentido poesteo en su cuenta de Instagram. “Y un día me convertí oficialmente en la MADRINA (babosa) de esta niña tan tan especial para mi. Especial porque amo a sus padres con el alma y porque siento un orgullo inmenso de haber sido yo la elegida. SANTA hermosa de mi corazón, te acompañare por siempre y prometo ser la madrina más Gamba del mundo. Te amo Santa. Los amo @santidelmoro @totecuadros Gracias miles”, escribió la panelista de A la Barbarossa junto a una foto con la nena en brazos.

