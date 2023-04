Santiago del Moro cortó con las especulaciones y aclaró si seguirá al frente de Gran Hermano

Santiago Del Moro confirmó que seguirá al frente de Gran Hermano en su próxima temporada

El rumor comenzó a circular a través de las redes sociales y crecieron las especulaciones sobre la desvinculación de Santiago del Moro de la nueva temporada de Gran Hermano, prevista para estrenarse antes de fin de año. Entre las versiones que explicarían el desacuerdo, se habló de que “los escándalos recientes en Telefe lo incomodaron mucho”, en relación a lo ocurrido con Marcelo Corazza y Jey Mammon.

Otro de los argumentos que se utilizaron para dar por ciertos esos rumores, se referían a lo complicado de los horarios del animador. El ciclo de Telefe contaba con cinco emisiones diarias, muchas de ellas terminadas después de la medianoche, en tanto que su clásico espacio radial, El club del Moro, comienza a las 6 de la mañana, lo que obliga al conductor a llegar a los estudios alrededor de las 5.

Las especulaciones molestaron sin dudas a Del Moro, quien a través de un mensaje en su cuenta de Twitter directamente expresó: “Es todo mentira”, para luego también volcarse a Instagram y dejar allí un texto también escueto pero que tranquilizó a sus seguidores, quienes desde un principio lo apoyaron en ese nuevo desafío en la pantalla chica.

“Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular”, anticipó el conductor Sin lugar a los comentarios de pasillo que pueda haber, dejó en clara la situación tanto con el reality como con el canal en el que se emitía. Casualidad o no, horas después desde la misma red social compartió la denominada “Frase de la pizarra” que suele destacar en su programa radial. Allí podía leerse: “No permitas que nadie te arruine el día (es tuyo)”.

La palabra de Santiago Del Moro sobre la nueva edición de Gran Hermano

En lo que concierne a otro de los ciclos que tuvieron a Del Moro en la conducción, como Masterchef, ahora tiene al frente a Wanda Nara, y en los últimos días sorprendió al hacerse eco de algunos comentarios en contra de su antecesor. Muchos fanáticos del reality de gastronomía hablaron del buen desempeño de la esposa de Mauro Icardi al frente del programa en comparación con el ex Much Music.

Lo curioso, sin embargo, fue que Wanda retuiteara en señal de aval los mensajes que hablaban despectivamente de Del Moro, quien siempre se había mostrado muy amable con ella y hasta le había dado su bendición cuando fue convocada para reemplazarlo. Y este gesto fue interpretado por muchos como un ataque innecesario.

“Me gusta más como conduce Wanda Masterchef que Santiago”, decía una internauta en el tuit que compartió Nara. “Unpopular opinión: Wanda me parece mucho mejor conductora que Del Moro (por lo menos en Masterchef)”, indicó otra a la que la empresaria le dio retuit.

Nara también se encargó de replicar varios posteos en los que la elogiaban directamente, sin hacer ninguna referencia a del Moro. “Wanda tratando de ‘muertos de hambre’ al jurado. ¿Vieron los que criticaban? Necesitaba tiempo para soltarse”, decía una seguidora. “Amigo, defenestraron a Wanda diciendo qué carajo hacía en Masterchef y para mí hizo alto laburo”, publicó otra. “Puedo decir que Wanda le pone toda la onda a conducir Masterchef. Como que pareciera que empatiza con los concursantes”, comentó alguien más.

Antes de su debut, Wanda había hablado con Teleshow sobre este nuevo desafío. “Es un formato que a mí me gusta mucho y ser parte de este gran equipo es un placer enorme”, había dicho. Y agregó en relación a los chefs que integran el jurado, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui: “Todo el tiempo pregunto: ‘¿Está bien? ¿Puedo?’. Me tocaron tres compañeros que son genios, no me imaginé que íbamos a tener esta relación”.

