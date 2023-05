Toni Gelabert y Santiago Talledo cumplieron un año juntos: la historia de amor que nació en ATAV 2 e incluyó una romántica propuesta

Toni Gelabert y Santiago Talledo

La pareja lleva un año de relación pero su historia de amor un poco más. Todo comenzó en enero 2022 cuando Santiago Talledo comenzó a seguir en Instagram a Toni Gelabert y le habló por privado. La excusa para comenzar a hablarle tenía sentido: iban a ser compañeros de la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), y el actor argentino quiso conocer y saber más sobre su colega español que por ese entonces estaba en su país natal preparando su personaje para la ficción de Polka.

“Empezamos a hablar con buena onda, pero yo tenía novio, así que no mostraba interés”, contó Toni a Teleshow el mes pasado en una entrevista en la que habló de su romántica historia de amor y también de su papel: interpreta a Toni Salvat, el nieto de los personajes de Deflina Chaves y Albert Baró. Luego de varias conversaciones virtuales, Santiago Talledo no dio vuelvas y le hizo saber sus verdaderas intenciones. “Si la querés pasar mejor en Argentina, es mejor que vengas soltero”, le dijo sin rodeos.

Gelabert llegó a Buenos Aires en abril, y soltero. No porque se lo hubiera recomendado Santiago sino porque la relación que tenía en España no prosperó. Al mes siguiente, en mayo, inició las grabaciones de ATAV 2 y conoció en persona al actor argentino, de quien se enamoró de inmediato. “Él empezó su etapa de seducción y yo me dejé seducir. No me pude resistir, solté, nos pusimos de novios y ahora seguimos juntos”, agregó por ese entonces.

Toni Gelabert y Santiago Talledo cumplieron su primer aniversario de novios el 12 de mayo

La pareja cumplió su primer aniversario el 12 de mayo. Con motivo de celebración, ambos realizaron románticos posteos en sus respectivas redes sociales. Y allí, Toni publicó un video que tenía guardado desde diciembre del año pasado: se trata de una declaración de amor que le hizo a Santiago arrodillado y frente a todos sus compañeros en la fiesta de fin de rodaje de la novela.

“Me vine a Argentina sin pareja y no me quiero ir solo. ¿Querés ser mi novio?”, le preguntó Toni a Santiago con sus colegas como testigos, quienes aplaudían y celebraban su amor. “Me levanté, nos dimos un beso. Fue como una propuesta. Es algo muy íntimo. Le di todo mi amor. Estaba terminando el proyecto pero empezando lo nuestro”, dijo a Teleshow sobre su historia. Y en el video se lo escucha agregar: “Bueno, ya está. La boda es el 28 de mayo de 2024″.

La romántica propuesta de Toni Gelabert a Santiago Talledo (Video: Instagram)

En tanto, en el posteo de Instagram del último fin de semana, escribió: “No tengo palabras para describir todo lo que siento por vos. Te quiero y te admiro mucho. Felicidades por todo lo que estás logrando”. Y agregó una serie de fotos y videos de las distintas aventuras que vivieron el primer año compartido.

Santiago, por su parte, también publicó imágenes del tiempo que llevan juntos. “Hace un año que se volvió más lindo todo. Me hacés feliz. Te amo”, le escribió a su pareja. Y entre las fotos y videos que eligió para subir se destaca una grabación casera que realizó cuando estaban solos en su casa.

Allí, Toni aparece otra vez arrodillado frente a su novio y sosteniendo un cartel en el que se lee “Te amo”. De fondo, suena “Ti amo”, del cantante italiano Umberto Tozzi. “Santiago Talledo, ¿quieres tener la ciudadanía española?”, le preguntó a su pareja, quien respondió con un rotundo sí. Y de nuevo se fundieron en un romántico beso.

La divertida y romántica propuesta de Toni Gelabert a Santiago Talledo (Video: Instagram)

Ese video, sumado al comentario que Toni había hecho sobre una fiesta de casamiento en el 2024, despertó todo tipo de dudas sobre el futuro de la pareja. Y fueron ellos mismos quienes contaron la verdad a Teleshow. “Por el momento, no hay planes de casamiento. Mucha gente nos preguntó. El video de la ciudadanía lo hicimos porque estaba sonando la canción ‘Ti amo’, y somos de hacernos muchas bromas. Y en el video de la fiesta de fin de rodaje de ATAV 2 solo oficializamos que íbamos a ser novios”, explicó Gelbart este lunes por la mañana.

Talledo, por su parte, indicó lo mismo que su pareja y agregó que lo grabó en la intimidad de su casa porque le gustó el “acting” que estaba haciendo por ese entonces, unos meses atrás. “Por ahora no hay planes de casamiento”, repitió Santiago, siguiendo las mismas palabras que Toni. Aunque tampoco descartó que un futuro tomen la decisión de hacer legal su vínculo: “Nunca se sabe igual”.

Toni Gelabert viaja por la Argentina para conocer el país. Y Santiago Talledo lo acompaña cuando sus compromisos laborales lo permiten

Mientras tanto, la pareja disfruta de su romántico presente: viajaron por la Argentina, y los próximos días irán a España: durante lo que queda de junio y todo el mes de julio disfrutarán del verano europeo. Y en agosto regresarán a Buenos Aires, ya que Toni tiene un proyecto laboral para el cine, y filmará en la costa.

“Me haces tan feliz. Por muchos años más. Te amo, bebé”, le escribió Santiago a Toni en sus redes sociales. “Feliz de estar a tu lado”, le respondió el actor español, quien también le dejó una romántica dedicatoria en catalán: “T’estim molt” (”Te quiero mucho”).

Toni Gelabert y Santiago Talledo durante las grabaciones de ATAV 2

