Nacha Guevara enfrentó a Susana Giménez: “No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto”

Nacha Guevara cruzó a su Susana Giménez por sus críticas a la Argentina

En una entrevista radial, a Nacha Guevara le preguntaron cómo se lleva algunas de las grandes divas de la Argentina. Y cuando debió responder sobre Susana Giménez fue tajante al referirse por las constantes críticas que la conductora suele tener con su país natal.

Es que desde hace un tiempo y en coincidencia con la estadía de Giménez en el Uruguay, la conductora de éxitos como Hola Susana se convirtió en noticia por sus opiniones y apreciaciones sobre la Argentina, puntualmente sobre cierto sector de la clase política. Y pese a no estar en el día a día televisivo, genera titulares con cada una de sus irrupciones. Como por ejemplo, cada vez que comparó a ambos países desde la óptica de sus administraciones políticas, llegando a definir a Luis Lacalle Pou, primer mandatario de la República Oriental del Uruguay, como el “presidente más envidiado de América”.

Así las cosas, Guevara criticó a su colega por estas cuestiones. “A Susana la veo muy poco porque está perdida allá por las estepas”, comenzó diciendo a partir de una pregunta de Marcelo Polino, quien la entrevistó para su ciclo Polino Auténtico (Radio Mitre). “Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón... Que haga lo que quiera”, insistió quien años atrás fuera parte del jurado del Bailando por un Sueño.

Nacha Guevara (Gustavo Gavotti)

“No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto”, insistió Nacha al respecto y de forma categórica a las consideraciones de Susana. “Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”, cerró al respecto.

“Tengo 82. No vivo muy pendiente de la edad ni del paso del tiempo. Yo tuve un gato que se llamaba el Nono que me dio una lección. El Nono se acercó ya viejo a la familia y empezó a hacer cosas que no hacen los gatos viejos. Aprendió todas las rutinas, hacía pis en las piedritas, miraba y copiaba lo de los demás. Y aprendió algo que los animales viejos no hacen, aprendió a jugar. Un día me pregunté cómo aprendió todo esto. Y la respuesta me vino: el Nono no sabe que es viejo. El Nono llegó a un lugar donde recibió amor, comida, compañeros de juego, y no se puso a pensar: ‘Ay, qué lástima que me llegó ahora, si me hubiera llegado antes… Ahora ya estoy muy viejo’. Él aceptó la vida”, contó Nacha recientemente en una entrevista publicada en Infobae.

“Yo soy una persona perseverante, yo creo en la continuidad. Creo que no hay éxito en nada si no hay continuidad. Y he sido perseverante en estas cosas. No fueron moda en mi vida. Yo las abracé como forma de vida. Eso da resultado. Conozco poca gente que dedique tanto tiempo, tanta energía, tanto dinero, porque he viajado por el mundo para seguir a ciertos maestros, he ido a donde sea si había algo que me interesaba. Si sos ‘toco y me voy’, nada hace raíz en uno, nada se vuelve verdad en uno”, clarificó la actriz sobre sí misma en esta nota.

Seguir leyendo: