Mauro Icardi le respondió a su supuesta amante: “Te prendiste fuego”

Mauro Icardi y Cande Lecce

Aunque Wanda Nara ya confirmó su separación, Mauro Icardi insiste en no asumir la ruptura. Pero además, se muestra desesperado por salir a negar las versiones que lo vinculan con una promotora llamada Cande Lecce. La encargada de dar a conocer este supuesto affaire fue Pochi, de la cuenta de chimentos Gossipeame, quien aseguró que el futbolista había manejado 300 kilómetros para ir a buscar a la joven y luego tener un encuentro con ella en un hotel de Puerto Madero durante su última visita a la Argentina. Sin embargo, el jugador del Galatasaray de Turquía asegura que nada de esto cierto, aún después de que se difundieran los audios de la muchacha confirmando la historia.

“Yo me desaparecí de las redes sociales, él me llamó y me dijo que estaba viniendo para acá. Me vino a buscar y me fui a Buenos Aires, pasé la noche allá y me volví al otro día. Me hizo jurar que iba a tener todas las redes cerradas y que nadie se iba a enterar. Por eso, yo no le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga”, contó la promotora en un mensaje que se dio a conocer en Entrometidos, por Net.

Cande reafirmó los rumores que la vinculan a Icardi (Instagram)

Y agregó: “Después el chabón me eliminó de todos lados. En Instagram ya nos teníamos bloqueados, pero yo seguía teniendo su WhatsApp”. Cande sostuvo que el jugador, tiempo después, la habría vuelto a contactar para verse nuevamente. “Me dijo que, obviamente, no le podía decir a nadie, la típica. Ahora, cuando vi todo esto del programa, que yo no sabía que había ido a grabar, no me dijo que estaba en Argentina. Dije: ‘Bueno, ya está, soy una pelotu…”, expresó indignada.

Sin embargo, Icardi decidió recurrir a sus historias de Instagram para negar esta versión y disparar, una vez más, contra la influencer, haciendo hincapié en las fechas. “Pochisssss!!! Que bueno que salió tu ‘protagonista’ a hablar. Como te limpiaste las manos y la mandaste al muere solita...Mal de tu parte, a mi humilde parecer”, comenzó diciendo.

La desmentida de Mauro Icardi en Instagram

Y siguió: “Como querés que te conteste con ‘altura’...cosa que no conocés...Te recuerdo que no soy ningún limitado y estaba esperando justo este momento para demostrarte con pruebas verdaderas todo. Supongo que vos tiraste el 23 de marzo y le erraste porque estábamos en un casamiento, supongo que quisiste arreglarla con el 24 y fue el día que grabamos mi participación en Masterchef y, lamentablemente, para tu falta de información a las 19.00 horas tenía mi avión privado esperándome en Ezeiza para volver con varios compañeros a Estambul”.

Basándose en esta prueba, Icardi siguió con su desmentida. “Entiendo que te puedas equivocar VOS en la fecha, pero siento la ‘PROTAGONISTA’ como esta pobre chica no podés errarle en primera persona a la fecha y no podés contar toda esa historia que ya estaba en Estambul. La podrías haber aconsejado un poquito más a tu informante y buscar excusas mejores o chequear simplemente mi Instagram”, dijo.

Las fotos que subió Mauro para demostrar que no estaba en Argentina en la fecha del supuesto affaire

Y siguió: “Te adjunto las pruebas, y una vez más Pochita....cuando hables de mí, pensalo dos veces....porque de ahora en adelante cada palabra que digas te sugiero chequearlo mejor, ya que para eso te pagan...O, mejor dicho, tiran el dinero porque no se te da para nada bien este laburo. Dejá a la gente que está capacitada para hacerlo. Te mando un beso Pochitaaaaa....”.

Icardi finalizó con una post data: “Cada cosa que hablaste de mí, nunca acertaste ni una. Y te las podría desmentir, pero ya me aburriste por ahora...Acordate Pochisss....si jugas con el Diaglo, te podés quemar y en este te prendiste fuego. Vos y tu ‘protagonista’”.

