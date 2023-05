Yanina Latorre respondió a las críticas de Elizabeth Vernaci publicando chats privados: “Cínica y doble cara”

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Elizabeth Vernaci

Se desató una nueva guerra mediática entre Yanina Latorre y Elizabeth Vernaci, dos mujeres con personalidades fuertes. Indignada por las declaraciones de la locutora, la panelista de LAM (América) decidió publicar los chats privados que mantuvo con su nueva “enemiga” a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Kirchnerista, cholula, discriminadora, misógina, homofóbica, te voy a publicar todas las mierdas que me chateabas de las famosas. Cínica, doble cara. Así se te cae la careta @negropolisok”, aseguró Yanina en la red social al mostrar varias fotos que se sacaron en los premios Martín Fierro con Marcelo Polino. Además, Vernaci le dice: “Si con algo de lo que chateamos se te ocurre decirme ‘voy a hacer capturas de pantalla’, te voy a tener que mandar a matar”.

En otro tuit, la esposa de Diego Latorre compartió una captura con declaraciones que había realizado Elizabeth en su programa radial sobre la premiación. “¿Che, esto que es @negropolisok? La crítica a los Martín Fierro: gatos, putón patrio, judíos… pero la Negra no hace chismes y odia a la gente que habla del otro”, señaló la panelista en tono irónico al publicar el link con un audio de los dichos de la conductora.

Latorre también publicó una conversación que mantuvo con Vernaci cuando le dio explicaciones respecto a un informe que pasaron en una emisora de noticias donde trabaja. “En C5N te pusieron una sola vez y (los informes) no los armo yo. Obvio que debo haber dicho algo, pero nunca jamás después de que te conocí en el Martín Fierro hablé con mala leche de vos”, aseguró la comunicadora.

Cabe recordar que Yanina Latorre y su colega Marixa Balli se enojaron cuando escucharon las declaraciones de la conductora hizo en La Negra Pop, su programa de Pop Radio 101.5. Todo comenzó en una charla distendida con La Barby, cuando la locutora habló de las confesiones sentimentales de la nueva panelista de LAM que ocupan todos los portales y de la supuesta actitud de la esposa de Latorre para con sus compañeras de programa.

“Hacía rato que necesitaban un refresh en la televisión y volver a la televisión de antes les da un refresh”, comenzó diciendo la locutora sobre Marixa, que en las últimas semanas tomó gran protagonismo en el panel de Ángel de Brito. Y diferenció su caso del de Nazarena Vélez aunque señaló: “Entrás hablando de a quién te cogiste y terminás periodista. Todo bien, no me parece mal. El periodismo también es así. ¡Tanto estudiar al pedo tampoco!”.

Entonces, Vernaci le preguntó a su columnista haciendo referencia clara a Yanina: “¿Y qué dice Yarará? Porque a Yarará le debe dar bronca. Cuando alguien sobresale más que ella, todo bien que es en función del programa, pero primero estoy yo y después el programa”. Frente a esto, La Barby le explicó que ella seguía sentada en un lugar preferencial a la derecha del conductor. Y, frente a esto, la Negra sembró un nuevo interrogante: “¿Por qué está tan malo Ángel? ¿Se está poniendo malo o es un juego?”.

Así las cosas, después de aclarar que lo suyo era efectivamente “un juego”, De Brito le dio la palabra a Yanina para responderle a Vernaci. “Pobre la Negra, en el fondo me da lástima la obsesión que tiene. Habla más de ella que de mí, porque no se lleva bien con nadie. Yo creo que tiene el resentimiento de las que se les pasó el cuarto de hora y ya nadie las nombra. Nos pega todos los días porque sabe que contesto. Ya hace una semana que me está pegando y no le contesté. A ella le molesta que nosotros contemos quién garcha con quién, pero vos te hacés eco en tu programa y también estás hablando del garche ajeno. Es lo mismo”, aseguró la panelista.

Por último, agregó: “No sé de dónde carajo sacaste que me molesta la niña Marixa, que es hermosa. Te voy a explicar algo, porque acá la única Yarará sos vos que criticás a la gente por ideología y después me mandás mensajitos diciendo que tenés buena onda y selfies con mi mamá. A mí me gusta todo lo que le sirve al programa. Yo me considero tan grossa que no compito con nadie. Cada una ocupa su lugar y está para algo. Yo lo que combato es la mentira, la traición y todo lo que no le suma al programa. Por algo estoy acá hace ocho años y me va tan bien. Te mando un beso y hacé algo para que te nombren por tu laburo, no por hablar mal de otras mujeres. Reina, no servís para nada”.

