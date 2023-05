La respuesta de Ricky Diotto a los dichos de María Fernanda Callejón: “Yo soy una persona de bien”

La respuesta de Ricky Diotto a los dichos de María Fernanda Callejón

La separación de María Fernanda Callejón y Ricardo Ricky Diotto se produjo en medio de un escándalo mediático, con la difusión de un supuesto chat privado que el músico habría mantenido con otra mujer mientras todavía estaba casado con la actriz. La crisis, no obstante, venía de antes. Y esa conversación -ni siquiera la concreción de una eventual infidelidad- hubiera podido provocar la ruptura, que por entonces ya no tenía vuelta atrás.

Esto último se desprende de lo que contó María Fernanda en una entrevista a corazón abierto que le concedió a Teleshow: “Yo me enteré por televisión que él chateaba con una mujer -se sinceró-. Y (me) lo desmintió a morir”. Y agregó, respecto a cómo se encontraba en ese momento su vínculo con Diotto, con quien tiene una hija de siete años, Giovanna: “Claramente yo no me separé por un chat y ni sé si lo haría, siquiera, por una infidelidad consumada. Todo es conversable si estamos predispuestos. Pero no está bueno cuando hay menores con acceso a Google. Repito, eso no fue el detonante, pero ayudó a tomar la decisión. El empujón que me llevó a decir: ´Basta´”.

Para María Fernanda, la separación de Diotto -con quien se casó en febrero de 2014- fue “un caos”, y todavía hoy, a diez meses, se encuentra “en duelo”. “Me costó horrores tomar la decisión. Hasta creí que me sería imposible por el gran peso de la culpa que me significaba quebrar un proyecto familiar. Pero a su vez no lo estaba pasando bien. Ya no era eso lo que quería para mí”.

Precisó, chat al margen, el punto de quiebre: “Cuando pasé a ser un mueble de la casa. Y no necesariamente el sofá del living o una mesa principal. No... ¡Un adorno! Sentía que mi palabra no pesaba. Que mis decisiones no pesaban. Que mi economía no pesaba. Que mi profesión no pesaba. O sea, yo era la nada. O tal vez, sólo alguien que cuidaba de una hija. Me sentí muy subestimada. La famosa frase: ´Vos sin mí no sos nada...’, yo la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”.

No obstante, María Fernanda aclaró que si bien “nunca más volvimos a ponernos de acuerdo”, coloca como prioridad “a la hija que compartimos y por quien brego. Él es un buen papá, muy presente. Y deseo que pueda ser con Giovanna el padre que desea ser”.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, cuando estaban juntos (Verónica Guerman / Teleshow)

La entrevista de Callejón con Teleshow se publicó este lunes. Horas después, Diotto grabó un video desde su auto que terminó posteando en sus historias de Instagram. “Me desayuné con una entrevista de Fer, hablando y diciendo cosas de mí que... realmente me sorprenden -empieza contando-. Me dejan completamente... no le encuentro la palabra para decir qué es lo que siente uno después de tantos años de haber estado al lado de alguien, de haber dato todo por una familia, por una hija, por una compañera”.

“Encontrarme con ese tipo de declaraciones hoy -continúa el músico, en la filmación que se extiende por casi dos minutos-, la verdad que... a uno no lo entristece porque uno sabe bien qué es, todo lo que ha hecho, de dónde viene, las raíces, sus afectos, sus cosas. Y les juro: estoy completamente sorprendido por todas esas cosas que dice Fer. No entiendo qué está buscando con esto. Será una manera de hacer catarsis”.

“Lo único que quiero es mandarle un beso grande a mis amigos, a la gente que me quiere, a los que siempre estuvieron al lado mío. Y a los que saben muy bien la clase de persona que soy yo y lo que soy capaz de hacer con la gente que quiero, con mis afectos, con mi familia y con mi vida. Yo soy una persona de bien, y durante toda mi vida fui por la línea del bien, de hacer las cosas como se deben. Así que yo no voy a permitir que se hable así de mí”, concluye Ricardo Diotto.

Seguir leyendo: