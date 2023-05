La incómoda reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por la escandalosa pelea entre Mauro Icardi y Moria Casán (Video: "LAM", América)

—Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias.

—Gracias, Moria, por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que una diva de nuestro país, lo agradezco. El único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empochándome durante muchos años de mi vida. Con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias.

—Baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara. Me da que sos sometido y cholulo, camuflado de superado, puro cotilloneo.

—La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas dado el simple hecho que no me conocés. No hablemos de cannabis, que todos sabemos que sos más de la ‘Blanquita’. Y menos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron.

—Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de una desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestas, mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la selección argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento.

Moria Casán y Mauro Icardi tuvieron una fuerte discusión en la que intercambiaron todo tipo de mensajes públicos a través de sus redes sociales. El último que la diva le envió al futbolista no fue respondido. Lo que parecería indicar que las aguas se calmaron, al menos por ahora. Y quien sí reaccionó en el medio de la pelea mediática fue Wanda Nara, quien se expresó a través de un contundente gesto: dejó de seguir a su esposo en Instagram, lo que suele realizar cada vez que le quiere hacer notar su enojo a su marido.

Moria Casán y Mauro Icardi se cruzaron en las redes sociales

Lo que se desconoce hasta que el momento es cómo fue la charla privada entre ellos, ya que ninguno de los dos la reveló. En tanto, él está en Estambul (Turquía) y ella en Buenos Aires, trabajando en la conducción de MasterChef Argentina. El domingo por la noche, la también empresaria asistió a un evento para el que fue contratada, y tuvo una actitud que llamó por demás la atención: lejos de dar entrevistas, como suele hacerlo cada vez que la busca la prensa, se mostró incómoda y evitó hacer ningún tipo de declaración.

Cuando el cronista de LAM -el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América- la abordó para consultarle por su presente, Wanda lo primero que hizo fue pedirle a Kennys Palacios -su histórico asesor de imagen que la acompaña a todos lados- que se corriera del lado en que estaban las cámaras. De esa forma, había más personas en el medio para evitar el contacto. Además, estaba rodeada de hombres de seguridad, sumados a los fanáticos que caminaban a su alrededor para pedirle fotografías. Con ellos no tuvo ningún reparo, se detuvo las veces que fueron necesarias.

Sin embargo, en todas y cada una de las intervenciones que hizo el cronista de LAM fue ignorado. Ella eligió el silencio, se la vio incómoda y con alguna que otra sonrisa cuando le consultó puntualmente por la discusión entre Icardi y Moria. “No vi nada”, atinó a responder sin siquiera terminar de escuchar cuál era la pregunta. Y un “gracias” cuando la felicitaron por el presente de MasterChef, que siempre se ubica en el podio de Telefe.

Wanda se subió a su camioneta y se fue sin realizar ninguna declaración contundente. Y al regresar al estudio, Ángel de Brito contó que la actitud de la conductora se debe a un enfático pedido de Telefe para bajar el perfil mediático y que evitara los escándalos. “Le quería contestar”, aseguró el conductor y agregó: “Para mí, cuando le dijo lo de la pelea de Moria, tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero desde su canal el pidieron que no hable con la prensa, que no se meta en bolonqui, que quieren perfil bajo, que el programa es tranquilo”.

