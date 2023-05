Las fotos del cumpleaños de Belita, la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

El cumpleaños de Belita, la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Belita, la hija mayor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, cumplió cinco años y su familia lo celebró con un festejo en la casa ubicada en la provincia de Salta, en la que participaron sus seres queridos. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes de esta celebración íntima.

“Mi Belita cumplió cinco años”, dijo Isabel muy emocionada al publicar en su cuenta oficial de Instagram fotografías en las que se puede ver que la niña lució un vestido blanco con volados y su hermanita Julia también tenía un look similar.

Para la decoración de la fiesta optaron por la temática de Sonic, el personaje del videojuegos de Sega. Fue la misma Macedo quien se encargó de todos los detalles del festejo que incluyeron desde los globos hasta la mesa dulce con delicias que les ofrecieron a los invitados.

Por otra parte, Macedo vivió un episodio hace unas semanas que podría haber terminado en una tragedia, pero por suerte fue solo un susto. La actriz tuvo un accidente doméstico: se cayó en el baño mientras bañaba a su hija Isabelita. Como consecuencia debió ser atendida de urgencia en una clínica de Salta, donde vive con Belita, la bebé Julia y su marido, Juan Manuel Urtubey.

En su cuenta oficial de Instagram, la artista dio detalles de este accidente y mostró una imagen en la que se la ve recostada en la cama de un centro médico. En otra foto, ella aparece con el raspón que se hizo en uno de sus brazos.

“Y así terminé la noche, bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”, escribió Isabel en la red social. Luego, agregó: “Solo fue un golpe gracias a Dios. Gracias Meri por quedarse con mis hijas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos segundos a la clínica”.

Anteriormente, Isabel fue noticia cuando recibió críticas por unas fotos que publicó de la pequeña Julia, con su papá mientras estaba de vacaciones en Punta del Este. De manera inmediata recibió comentarios de todo tipo, desde “me encantan esos michelines que tiene de piernitas”, hasta “me parece que tiene que adelgazar”, o críticas del tipo “no la dejen engordar más”.

En ese contexto, la actriz no hizo oídos sordos a las críticas que recibió su posteo y volvió a publicar una foto de su hija, también en malla, pero con ella tomándola en sus brazos. Y escribió, hablándole solamente a la niña: “Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!”.

