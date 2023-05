Amigos en común, fiesta divertida y gesto 2.0: el acercamiento entre la China Suárez y Marcos Ginocchio

China Suárez y Marcos Ginocchio

Se conocieron por amigos en común, compartieron una fiesta y comenzaron a seguirse en las redes sociales. Y, como era de esperar, los usuarios no tardaron en notar este gesto que llamó por demás la atención y hasta permitió especular con un posible acercamiento. Los protagonistas de esta noticia son Eugenia la China Suárez y Marcos Ginocchio.

La actriz y el ganador de la última edición de Gran Hermano estuvieron el domingo a la madrugada en un after party que organizó el periodista e influencer Lizardo Ponce en su casa luego de haber asistido a la Bresh -organizada en predio de GEBA, en donde, además, la ex Casi Ángeles coincidió con Wanda Nara-. Allí también estuvieron otros participantes de la casa más famosa del país: por caso, Daniela Celis se fotografió con ambas, lo que alertó la particular coincidencia con sus presencias en el mismo evento.

Una vez que finalizó la popular fiesta, Lizardo invitó a algunos de los presentes a continuar lo que se conoce popularmente como after party en su casa. Y, según el contenido que él mismo compartió en sus redes sociales, dicho evento privado duró hasta pasadas las 7:30 de la mañana del domingo.

Por un lado, posteó una foto de cómo quedó el salón en el que habían estado sus invitados: el piso marcado con huellas y suciedad propia del calzado y la circulación de personas. “Recordatorio: no más after en casa. Los vecinos me odian, pero la pasamos ok”, escribió sobre la imagen en la que también se ven sillas apiladas y una mesa vacía contra la pared.

Los poteos de Lizardo Ponce

Lizardo Ponce invitó a varios famosos a un after en su casa

La siguiente foto es pura y exclusivamente del piso sucio, tal como había quedado después de que se fueran sus invitados. “Perdón a los vecinos. Última vez, prometido”, indicó el influencer haciendo referencia a los otros habitantes del edificio en el que vive.

Por su parte, publicó un video en donde grabó la salida de Marcos Ginocchio de su casa, quien había asistido junto a un grupo de amigos. “Salta presente”, escribió sobre aquellas imágenes en la que los salteños prometen regresar en otra oportunidad: “Hasta el after que viene”. En ese momento, aunque hay referencias al horario, se visualiza que ya había amanecido.

Marcos Ginocchio fue como invitado a un after party de Lizardo Ponce (Video: @juariu)

Y pasadas las 7:30 del domingo, también luego de aquella fiesta privada, Lizardo publicó una foto con la China Suárez. “A nada de ser hetero”, escribió Lizardo junto a una selfie en la que está posando junto a la actriz.

Lo cierto es que después de haberse conocido en aquella fiesta privada y de verse por primera vez, La China Suárez y Marcos Ginocchio tuvieron un contundente gesto 2.0: comenzaron a seguirse en Instagram. Aunque, por su parte, fueron precavidos y evitaron publicar fotos juntos de la noche que disfrutaron con amigos en común.

Lizardo Ponce y la China Suárez en el after en el que también estuvo presente Marcos Ginocchio

Más tarde, durante el domingo, la China Suárez volvió a recurrir a sus redes sociales pero esta vez para hacer públicos una serie de mensajes sobre el amor que también llamaron la atención, dada su reciente separación de Rusherking, después de casi un año de novios. “Te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Buen domingo para todos”, escribió junto a una foto suya. Y en la siguiente Historia publicó una frase de Rafael Cabaliere que refuerza lo dicho anteriormente: “Cuando la vida te regala personas extraordinarias, cuídalas. Esas no regresan”.

Previo a los posteos de la actriz, el músico también se había expresado en sus redes sociales al compartir un fragmento de una balada con una clara indirecta: “No puedo reconocerte, hablás como una persona que amé pero no te veo aquí. Nos rompimos por cuidarnos tanto de lo que era para siempre, se convirtió en un recuerdo en el que lloro cada vez que estoy ahí”.

Y durante la madrugada había sido más directo a través de mensajes de Twitter. “Qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas...”, fue el primer mensaje que el cantante publicó apenas pasadas las 6 de la mañana. “Hay que mandar a todos a cagar, simple Tom”, le comentó una seguidora, a lo que el artista respondió: “Para mí, la solución es no esperar nada de nadie. Me levanté con todo hoy jajajajaja”, respondió el cantante.

