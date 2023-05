En medio de la reciente separación, la China Suárez y Rusherking compartieron fuertes mensajes sobre las relaciones amorosas

Rusherking compartió un fragmento de una balada en sus redes sociales

Eugenia la China Suárez compartió en sus redes sociales un fuerte y contundente mensaje, apuntando a Rusherking, quien horas antes había publicado un fuerte tuit. “Te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Buen domingo para todos”, escribió la actriz en una historia de Instagram que tuvo como fondo una selfie suya con una mirada sugestiva de hartazgo.

En una siguiente historia, la también modelo y diseñadora de modas, de 31 años, publicó una frase de Rafael Cabaliere que refuerza lo dijo anteriormente. “Cuando la vida te regala personas extraordinarias, cuídalas. Esas no regresan”, reza el texto.

La publicación de la China Suárez

Lo cierto es que, previo a este posteo, su ex Rusherking había compartido un fragmento de una balada con una clara indirecta. “No puedo reconocerte, hablás como una persona que amé pero no te veo aquí. Nos rompimos por cuidarnos tanto de lo que era para siempre, se convirtió en un recuerdo en el que lloro cada vez que estoy ahí”, expresa parte de la canción que se escucha en la historia del trapero.

Cabe recordar que días atrás, Suárez fue vinculada con Rodo Lamboglia, un productor multimillonario. El rumor lo dio a conocer Yanina Latorre al aire de LAM (América), pero la propia ex Casi Ángeles se encargó de desmentirlo y aclarar que solo los une una relación de amistad.

En tanto, mediante su cuenta de Twitter, Rusher fue un poco más picante y lanzó algunos mensajes durante la madrugada de este domingo. “Que loco que uno nunca termina de conocer a las personas...”, fue el primer mensaje que el cantante publicó apenas pasadas las 6 de la mañana. “Hay que mandar a todos a cagar, simple Tom”, le comentó una seguidora, a lo que el artista respondió: “Para mí, la solución es no esperar nada de nadie. Me levanté con todo hoy jajajajaja”.

Si bien luego el cantante siguió contestando sobre sus próximos pasos profesionales, su próximo disco, muchos se preocuparon por el estado anímico del joven, quien se separó de la China Suárez recientemente y desde entonces han surgido rumores de discusiones, infidelidad de ambos lados y de reconciliación. Aunque todo esto fue rechazado por los dos.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”. Hace menos de un mes, Eugenia La China Suárez anunció su ruptura de Rusherking, de quien -afirmó- se separó “muy enamorada”. De esa manera, dejó entrever que había sido el músico quien había tomado la decisión de no continuar con la relación que estaba a poco de cumplir su primer aniversario.

En tanto, Thomas Nicolás Tobar -tal es el verdadero nombre de él-, fue un poco más frío al momento de comunicarlo en sus propias redes sociales. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos, y quisimos, mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí, Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, escribió en una Historia de Instagram que permaneció durante 24 horas en su perfil

