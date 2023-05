Jimena Barón le hizo una dedicatoria especial a Gianinna Maradona: “Una amiga muy querida”

Jimena Barón le dedicó La Araña a Gianinna Maradona (Video: La peña de Morfi, Telefe)

Desde que se convirtió en cantante y compositora, Jimena Barón empezó a utilizar su pluma para exorcizar todo aquello que en algún momento le hizo daño. Y, como era de esperar, su gran inspiración estuvo de la mano de Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison, de quien se separó de una manera escandalosa. A él le dedicó “La Tonta”, que hablaba de la época en la que se sometía a sus destratos, y “La Cobra”, que marcaba el quiebre en el que decidió empezar a ejecutar su venganza.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se sorprendieron hace apenas unos meses con el lanzamiento de “La Araña”, un tema que la también actriz le dedicó ni más ni menos que a su examiga, Gianinna Maradona, quien según su relato era su confidente durante sus idas y vueltas con el cantante de Barrio Viejo y, tras aconsejarle que se separara, terminó comenzando un romance con él.

Gianinna Maradona junto a Daniel Osvaldo (Instagram)

“Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar. Vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio. Esto es una señal. La araña es la traición. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó. Hiciste crecer nuestra amistad. Vos con tu perversa dignidad. Yo jamás pensé, ni se me ocurrió. Que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar. Que me lograste envenenar. Pero ahora a vos te va a picar. La araña, la traición”, dice la letra del tema en cuestión. Y, aunque nadie tuvo ningún tipo de duda, Jimena explicó sin eufemismos que estaba dedicada a la hija de Diego Maradona.

Lo cierto es que, en el marco de la promoción de su nuevo disco, “Mala Sangre”, Barón estuvo como invitada en La Peña de Morfi. Y se mostró muy emocionada de tener la posibilidad de llevar su música, por primera vez, a ese mítico programa de Telefe. Sin embargo, a la hora de entonar su nuevo hit, no dudó en mirar a cámara para hacer una dedicatoria muy especial. “Vamos a hacer una canción para una amiga muy querida que se llama ‘La araña’”, dijo irónica.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo (Instagram)

Cabe señalar que Gianinna y Osvaldo habían blanqueado su relación en abril del 2021, pero el vínculo se habría iniciado mucho tiempo antes. “Por supuesto que es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Una traición, una gran amistad, una persona muy importante para mí que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Y que terminó dando este giro inesperado de traición. Era algo que tenía atragantado en el corazón de hace 8 años. Haber escrito esta canción y sacarla fue remover también mucha cosa personal”, dijo Jimena en diálogo con sus seguidores de Instagram.

Y revivió el contexto en que sucedió todo, cuando el exfutbolista había sido sorprendido junto a Militta Bora y la hermana de Dalma Maradona, vecina suya en el barrio de Tigre en el que se había instalado en 2015, era quien la ayudaba a sobrellevar la situación. “Había muerto mi viejo y muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres, por ende, me di por separada. Realmente ella me ayudó muchísimo con esto”, contó. Meses después, comenzaron los rumores que vinculaban a Gianinna con Osvaldo, pero ella se los negó.

