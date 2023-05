Alejandro Sanz brilló en el primero de sus cinco shows en Buenos Aires

Alejandro Sanz en el Movistar Arena (Cristian Taylor)

La espera llegó a su fin. Con entradas completamente agotadas, este viernes Alejandro Sanz brindó el primero de sus 5 shows en el Movistar Arena, donde también se presentará este sábado 6, el jueves 11, el viernes 12 y el domingo 14 de mayo. Y el furor de sus fans fue el mismo que ya se había visto durante el paso del cantante español por Córdoba y Rosario, donde comenzó su gira por la Argentina. Es que, sin lugar a dudas, la magia que se generó entre él la gente hace ya más de 30 años, sigue intacta como el primer día.

El cantante hizo delirar a sus fans (Cristian Taylor)

En el marco de su gira Sanz en Vivo, más de 15 mil personas colmaron el estadio llenas de expectativas esperando escuchar lo nuevo y lo viejo del ganador de más de 24 Grammys latinos y 4 Grammys. Y el artista no defraudó. “No es lo mismo”, “La fuerza del corazón”, “Amiga mía”, “¿Y si fuera ella?”, “Paradaise”, “Mi soledad y yo”, “Mi persona favorita” y “Corazón partío” fueron algunos de los grandes éxitos que sonaron en una noche llena de emociones. Pero también estuvieron “La rosa”, “Iba” y “Correcaminos”, entre otros de sus temas más recientes.

El público deliró con los clásicos y los nuevos temas de Sanz (Cristian Taylor)

Como para conmover aún más a los presentes, Sanz decidió homenajear a su colega Joaquín Sabina interpretando las estrofas de “Contigo” y haciendo que a más de uno se le escapara alguna lágrima. “Generalmente no soy muy elocuente y esta noche menos, la emoción nos invade”, dijo el cantante al intentar interactuar con el público local, al que todos definen como el más demostrativo del mundo. Y luego agregó despertando una verdadera ovación: “Como me cuesta irme, en serio. Cada vez que toco en Argentina, no me quiero ir”.

En otro momento íntimo, Alejandro se sentó en el piano para interpretar “¿Lo ves?”. Y todos los celulares se encendieron, creando un clima inigualable mientras se escuchaba la voz del español diciendo: “Nuestro amor era igual que una tarde de abril. Que también es fugaz como ser feliz. Pudo ser y no fue, por ser la vida como es. Nos dio la vuelta del revés”.

Sanz se mostró emocionado con el público argentino (Cristian Taylor)

Lo cierto es que, tal como vienen haciendo varios artistas internacionales, el español se tomó unos minutos para hablar del campeonato mundial de fútbol ganado por el equipo capitaneado por Lionel Messi en Qatar. “Gracias por ese mundial que lo disfruté como si fuera nuestro. No sé cómo fue, pero fue una conexión así como: ‘Dios, estamos ganando el mundial’”, expresó.

Luego agregó: “Fui muy feliz porque se lo merecen, por muchas cosas. No solo por el talento, sino por la pasión. Dicen que los ingleses inventaron el fútbol, pero la pasión se inventó aquí, no tengo dudas. Y por Leo y por todo el equipo que hicieron un trabajo increíble”. Cabe señalar que, en una de sus guitarras, Sanz puso un pin con el color de la bandera argentina y, en otra, utilizó la correa celeste y blanca.

Sanz se mostró feliz por el triunfo argentino en el mundial de fútbol (Cristian Taylor)

“Felicidades, gracias también por hacerme disfrutar de eso como uno más de ustedes. Dios me los bendiga”, dijo a modo de despedida después de más de dos horas de show en las que el público no paró de corear sus temas. Sanz seguirá su gira por México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y España.

