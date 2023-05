El halago de Hugh Jackman, el baile que podría haber terminado mal y otras 31 respuestas de Mora Godoy

Mora Godoy Tango se presenta todos los martes de mayo en el Gorriti Art Center

1. Cuando eras chica querías ser…

—Bailarina clásica desde los cinco años. Lo supe el día que vi bailar a Maya Mijáilovna Plisétskaya en un programa de televisión que estaban viendo mis padres. Dije “yo quiero ser bailarina” y no paré hasta conseguirlo. A los ocho años comencé a estudiar con Olga Ferri, la mejor profesora de la Argentina.

2. Te inscribiste en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón…

—A los diez años. Para ingresar había que dar un examen donde se presentaban miles de bailarinas y entrábamos solo quince. Recuerdo el día de la prueba como si fuera hoy. Mi papá me llevó en el auto y cuando vimos la cola de aspirantes que daba vuelta toda la manzana me dijo: “no vas a entrar pero lo importante es participar”. Esperé horas para dar la prueba. Bailé un vals pasé los brazos por arriba como se indicaba pero también hice algo más y los pasé por abajo. Los evaluadores me miraron con cara de “guau”. Entré con un 10, la primera en la lista. Lo recuerdo como uno de los momentos más lindos de mi vida.

3. Compaginar la escuela con tus clases en el Colón…

—Iba al Colón a la mañana, a la tarde al colegio y al estudio de Ferri todos los días. Pero además a los 12 años entré al cuerpo estable del Teatro y me convocaban para bailar en Hansel y Gretel, la Bella durmiente… Me levantaba a las 6 y terminaba a las 9 o 12 de la noche. Si tenía función como éramos menores estábamos autorizadas a no ir al otro día a cursar, pero iba igual. En el secundario jamás me llevé una materia, siempre mis notas eran arriba del ocho. Hoy no sé si tanta perfección está buena. Lo que hice estuvo buenísimo pero fue una exigencia tan grande conmigo que podría haber terminado mal, porque si no llegaba era muy fácil frustrarse. Eso me sucedió cuando comprendí que para integrar el ballet del Colón tenía que esperar que alguien se jubilara y pasarían muchos años para eso. Comprobarlo fue terrible, dejé todo, hasta que empecé a estudiar tango y al tiempo entré a una compañía de jazz y terminé bailando cinco años en el exterior.

4. Comenzaste a estudiar Ciencias Políticas en la UBA…

—Quería ser diplomática, embajadora. Hice hasta segundo año.

5. Te enamoraste del tango el día que…

—Tendría unos 12 años y él ensayaba para un concierto que daría en el Colón. Me escondí en un palco y para que no me vieran me acosté en el suelo. Ese día, escuchándolo me enamoré del tango.

6. El 8 de enero de 2002 estrenar Tanguera cambió tu vida porque…

—Por dos razones. Una mala porque me la expropiaron. La creé, la ideé, la presenté, la hice entera desde coreográfico, la saqué adelante, la protagonicé, pero la ganancia se la llevaron otros. Yo no tenía abogado. Trajeron un contrato, me dijeron “Firmá” y firmé. ¡Confié! Me dio mucho dolor haber perdido Tanguera, que facturó millones de dólares. ¡Cómo no me va a doler! En la pandemia sufrí un estrés post traumático, una obra de 18 años en cartel, no la hice para que me la expropien. La buena fue que aunque ya era conocida en el ambiente del tango esta obra me hace conocida como bailarina y creadora.

7. La pandemia significó un trompazo para todos pero en especial para los bailarines…

—Fue tremendo no tuvimos ayuda de nada, nadie nos tendió una mano, no tuvimos solidaridad, ni una mínima ayuda económica. En lo que pude ayudé a todos. Pero también tenía que salir adelante con mi hija sola y con mi papá que se vino a vivir a mi casa. Fue muy difícil, pero las personas para los que trabajábamos, los del poder económico si recibieron los subsidios y se los quedaron. Jamás me olvidaré de ese tiempo, por las víctimas y por cómo nos dieron la espalda los grupos de poder.

Mora Godoy Tango reúne los cuadros más significativos de sus shows e incluye un banderazo con los colores patrios

8. Llevar a Liza Minelli dos veces a milonguear a La Viruta fue…

—Espectacular. Bailé en vivo para ella, en la milonga de mi hermano y fue mágico. ¡Lo que disfrutó Liza! No paró de sonreír, se notaba que sentía que había llegado al tango auténtico y no a un lugar turístico. Estaba feliz, agradecida y no paraba de filmar todo.

9. Robert Duvall hizo una fiesta en una milonga y…

—Me invitó como la invitada de lujo. Bailamos y le conté que soñaba con hacer una obra de tango con una historia, con tener mi musical. Al tiempo creo y estreno Tanguera y él vino con su mujer a ver la obra. Después me saludó en el camarín y me dijo “Vine a ver cumplido tu sueño”.

10. Bailar para los Rolling Stones…

—Otro momento mágico, una noche única, estaban los cuatro con sus familias. Era un lugar pequeño en el salón del hotel donde se alojaban. No dejaron que entrara nadie y se armó un show con ellos como único público. Les llevé un potpurrí: un poco de Osvaldo Pugliese, de Juan D’Arienzo y bastante de Astor Piazzolla. Fue divertido porque gritaban, aplaudían y me pedían una clase de tango. El CD se lo quedaron. Me dijeron: “No, no, no, el CD no te lo llevás, se queda acá”. Les quería dar de todo, pero no tenía más cosas para dejarles.

11. En un espectáculo en Londres…

—Me contrataron para bailar. Voy viendo las puertas de los camarines: Rita Ora, Margot Robbie, Hugh Jackman y en eso veo uno con mi nombre. Cuando me crucé a Jackman me saludó muy cordial pero después de verme bailar me aseguró “Sos la mujer con las piernas más rápidas del mundo”.

Mora Godoy se muestra orgullosa de lo logrado y feliz con su nuevo espectáculo

12. Solés decir “mi éxito está hecho de mil fracasos”…

—Porque es así, creo en el “persevera y triunfarás”. Si el primer fracaso te frustra, no continuás el camino. Estoy preparada para perder, perdí mucho para poder ganar. Disfruto el éxito pero no me tira abajo el fracaso. Prefiero equivocarme por hacer que quedarme con los brazos cruzados y no hacer.

13. Como bailarín de tango, Al Pacino es…

—Lo que hizo en Perfume de Mujer es excelente. Interpretaba a una persona no vidente pero bailó muy lindo. Estuvo muy bien y le sumó mucho a nuestro tango.

14. Para vos el tango es…

—Mi forma de vida, el lugar donde me explayo como maestra, directora, bailarina, creadora. Soy tanguera desde que me levanto hasta que me acuesto. Soy tanguera en mi forma de pensar. Me encanta el tango, me encantan las letras. El tango es nuestra marca de identidad y no lo entendemos.

15. Haber sido la primera mujer en armar una compañía propia…

—Una compañía, un espectáculo, una escuela, todo. Después de Tanguera vino Chantecler. Significa que me la banco, en un mundo de hombres y no solo por el tango. Demuestra que tengo mucho ovario y a pesar de que me tiraron a matar, sobrevivo. Y sobrevivo porque tengo un equipo y gente que me banca a muerte.

16. Bailaste tango con el entonces presidente Barack Obama…

—Nadie se esperaba que lo sacara a bailar, ni yo ni yo sabía que lo haría pero en ese momento y por la argentinidad llevada en la sangre tomé la impronta de hacer esa locura. En los ensayos nos habían advertido que no podíamos acercarnos a él. Apenas empezamos a bailar tenía todos los lásers en mi espalda. No los vi, pero sé que algunos ministros gritaron ‘No disparen’.

17. El récord Guinnes que batiste…

—Baile en altura, a 67 metros del suelo. Nadie lo había hecho tan alto. Fue en 2016 para la apertura de ShowMatch en un escenario transparente sujetado por una grúa junto al Obelisco. A su vez, otros cuatro bailarines y acróbatas acompañaban la coreografía colgados de la estructura. Pero el arnés no tenía ningún tipo de seguridad, no estaba probado y para peor había viento, llovía. No lo haría nunca más. Teniendo una hija que me quería disfrutar me preguntaba ¿para qué? La producción fue genial, pero si me mataba en vivo garpaba porque no me mataban ellos. Eso sí tenía un buen seguro de vida (risas).

18. Cuando vas a alta velocidad y te olvidás la coreografía…

—Es como manejar un auto, tenés que bajar la velocidad porque te estrellás. Después le decís a tu compañero “me olvidé, me olvidé… improvisemos”.

19. Lo más insólito que te pasó bailando…

—Estaba en Rusia, ya cambiada y detrás de bambalinas miraba fascinada una coreo cuando noto que los bailarines me miran desesperados. Tenía que estar ahí, en el escenario, cuando me di cuenta me vestí rapidísimo, pero ya había pasado media coreografía y estaban improvisando.

20. Al armar la valija nunca te falta…

—Ropa y zapatos de baile y maquillaje, todo lo demás puedo comprarlo donde vaya pero eso no. La ropa de Alberto Mauri de tango es fabulosa, lo mismo que los zapatos blandos de Neotango.

21. El lugar más extraño en el que te presentaste…

—Muchos, pero no sé si definirlos como extraños o fascinantes. Ciudades chinas a las que había llegar luego de un recorrido de ocho horas en tren, la Acrópolis en Grecia, Siberia en Rusia.

“Yo siempre voy a estar del lado de la gente, del lado del laburante. Yo soy una laburante, y soy hija de gente laburante”, afirma Mora Godoy

22. Es más complicado aprender a bailar en punta o a caminar con stilettos de 10 centímetros…

—Aunque hago las dos cosas sin dudas los stilettos (risas).

23. Además de bailar algo que te sale muy pero muy bien…

—Ordenar, me la paso ordenando. Soy muy buena administradora en lo económico. No derrocho.

24. El cuarto de baño de tu recepción está empapelado con…

—Fotos y afiches de mis presentaciones por el mundo, gente con la que bailé como Obama.

25. Perdiste la virginidad a los…

—Era grande, arriba de los 20 y lo recuerdo como una experiencia “ni”. Siempre estuve muy enfocada en lo mío y el tema sexual no me interesaba. Pero después disfruté y disfruto mucho más la experiencia.

26. Un sueño que todavía no pudiste cumplir…

—Creo que cumplí todos pero quiero armar mi propio teatro de tango.

27. Tu nuevo espectáculo Mora Godoy tango se trata de…

—Un recorrido por mi carrera, con imágenes multimedia desde que iba al Colón, Obama, el G20. Recreamos las coreografías más emblemáticas con el mismo vestuario que usé en ese momento, por ejemplo, la Cumparsita de ShowMatch. La gente sale muy sorprendida por la velocidad en las piernas y el nivel de destreza de todos. Es una hora que se nos pasa volando. Quedamos agotados, si no estamos bailando estamos cambiándonos para el próximo cuadro y a toda velocidad. Dejamos todo. Además el vestuario sensacional desde que empieza a termina y hay un cuadro muy llamativo con un banderazo. Es un espectáculo que para todos los que vengan será inolvidable.

28. Aunque ya pasó tiempo te arrepentís de…

—De haber firmado contratos sin asesoramiento.

29. Lo más insólito que hiciste por amor…

—Un día le llevé una rosa a alguien y se sorprendió mucho. Parece algo simple, pero hace unos años no era frecuente que una mujer hiciera un gesto que casi siempre se asociaba a los hombres.

Mora Godoy asegura que “si me hubiese despertado antes, si hubiese tenido los bufetes de abogados que tienen ‘los señores empresarios’, tendría un ballet federal ayudando a mucha gente, estaría viajando por el país rescatando a los chicos talentosos que jamás llegarían a bailar”.(Crédito: Gustavo Gavotti)

30. A los 80 años te imaginás…

—Bailando tranquilita, sin trucos, pero bailando. Cuidando mis nietos y estando cerca de mi hija.

31. Si solo podés llevar tres cosas a una isla desierta elegirías…

—Mi hija aunque no es cosa sino persona (risas), zapatos de baile y a esta altura de la vida, el teléfono.

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Una satisfacción inmensa. Quiero que se festeje mucho porque nos costó bastante conseguirla. Tuvimos que atravesar una dictadura que nos dejó 30 mil muertos y ha sido una tragedia muy grande en la Argentina. Por eso no solo hay que valorar la democracia sino trabajar por ella siempre.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Bailarina. Quiero poder seguir bailando y disfrutando mucho de mi hija. Ella llegó para ocupar un lugar tan importante que el baile pasó a un segundo plano importante por eso quiero seguir disfrutándola.

