Mora, de conquistar los rankings de la música latina a su primer show en el país: “Me gusta mucho la energía del público argentino”

Entrevista a Mora

Frente a él, una marea de fans salta y vive todo tipo de emociones gracias a su música. Entre gritos y celulares que se alzan en el cielo, miles cantan sus canciones en el escenario Perry’s del Lollapalooza. Así se vivió la última vez que Mora pisó suelo argentino, ahora busca revivir esos recuerdos al anunciar su primer show propio en el país. El calendario marcará el 1 de octubre cuando el artista se presente por primera vez en el Movistar Arena con su “Estela Tour 2023″.

En su voz se sienten esas ansias, ese cosquilleo por volver al país y presentarse ante un público que desea conquistar. En su mente reaparecen grandes recuerdos cómo su participación en el show de Bad Bunny en Vélez o su última presentación en el festival. Momentos, o mejor dicho ‘flashes’, que le mostraron lo que puede provocar.

“Estoy feliz, nervioso también, obviamente el primer show acá mío como tal solo, solo. Creo que todavía no lo he internalizado bien. Creo que gracias al mismo Benito, que me dio también esa exposición al principio, siento que poco a poco he logrado conectar un poco más a través del tiempo, las colaboraciones, las veces que he venido, así sea no a mi show como tal, pero siento que va bien, por buen camino, me gusta mucho la energía del público de acá”, se sincera Gabriel Armando Mora al hablar de su show.

El artista de Puerto Rico hizo vibrar al público durante su presentación en el Lollapalooza

En esas oportunidades se vio un público explosivo, que reaccionaba a éxitos como ‘La inocente’ o ‘Memorias’. En ese sentido, el productor y cantante adelantó cómo se imagina la puesta de esa noche: “Va a ser algo más personal, tengo para cantar muchas más canciones que la gente está esperando, que quizás no pude cantar en el Lolla por el tiempo. Tengo muchas ideas, voy a tratar de adaptar el show mayormente a donde estoy cantando, organizar las canciones que la gente más ha cogido acá. Voy a tratar de hacer lo más posible para que la gente se lo goce y se viva una experiencia más que un concierto como tal”.

En cuestión de meses, el puertorriqueño no sólo hizo un lazo con el público argentino, sino también con sus artistas. El cantante está al tanto de la nueva música que semana tras semana lanzan los referentes de la escena actual: “Vi muchos videos del Vélez de Duki, impresionante. Soy pana de él, hablamos, tenemos una canción que ya salió, tenemos otras ahí que no han salido pero están ahí. Super cool, lo mismo con Nicki (Nicole), son amigos, hemos creado ya una relación, la misma Cazzu, hemos compartido mucho. Musicalmente me gusta mucho María Becerra, su voz, como le entra, todo lo que hace es bien diferente”.

Con este panorama, Mora llega con el sueño de conquistar a un ‘nuevo’ público, uno que en realidad ya conoce pero tratará de sorprender y de fluir junto a él. Con la emoción a flor de piel, revela cómo imagina ese encuentro: “No es fácil porque vengo de una islita que ya está acostumbrada a aceptar lo que estoy haciendo. El hecho de venir para acá, 9 horas de distancia, no es fácil porque tú no sabes cómo te van a aceptar, y no sabes si te van a aceptar. Puedes pensar que sí pero puede que no, al igual puedes pensar que no y en el momento te dan la sorpresa. Es algo que tú simplemente tienes que fluir y ver qué pasa”.

Mora anunció su gira mundial 'Estela Tour'

El artista se prepara para presentarse en más de 14 países y conectar con una multitud de fans: así visitará Argentina, México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela.

El cantante puertorriqueño viene de récord tras récords. En parte eso se debe a que se animó a experimentar, jugar con los sonidos y mezclar géneros. No le importaba ese riesgo, en su mente había nuevos sonidos, nuevas canciones que marcarían la escena de la música urbana actual. Con esa pauta Mora creó su último disco, Paraíso, el cual ya alcanzó más de 500 millones de reproducciones en Spotify.

“En Paraíso me fui fuera de lo común, traté algo distinto. No te voy a decir que yo fui el que empezó a hacer electrónica, hay gente haciendo electrónica hace años. Pero nadie se había tomado el atrevimiento de dedicarle un álbum entero a la electrónica, fusionarla con el reggaetón. Realmente fue un atrevimiento, un riesgo que me corrí y que gracias a Dios funcionó”, asegura el puertorriqueño cuyo anterior disco, Microdosis, superó las mil millones de reproducciones en Spotify.

En el Lollapalooza Argentina, Mora invitó a Quevedo al escenario

Su música forma parte de una corriente que conquista las plataformas, las radios y llega a cada celular. Hoy en día, el reggaetón vive un auge mundial que lo lleva a convivir y mezclarse con diferentes géneros. A punto tal que este atrae a cualquier tipo de artista. “El reggaetón realmente fue algo que cambió los estándares de lo que era común, porque siempre ha existido pero ahora mismo es como un fenómeno. Todo el mundo escucha reggaetón, los gringos escuchan reggaetón, los gringos quieren ahora mismo. Antes nosotros queríamos hacer música como ellos, ahora son ellos los que están brincando por acá y probar lo que estamos haciendo porque ven que están funcionando”, resalta Mora.

Ante este deseo, o anhelo, de otros artistas por hacer esta música latina o subirse a la ola, el puertorriqueño explica por qué cree que se da este fenómeno: “Es por la juventud realmente, es la música que le gusta a la juventud y es algo que la juventud siempre va a comandar, porque ya esos que van envejeciendo un poco tiene otras cosas que hacer, tienen otras prioridades. Ahora mismo lo que es la juventud completa es escuchar música, escuchar música, salir el disco y escuchar esa misma música. Y el hecho de que sea tan fácil regar la voz, regar un video, compartir algo en twitter, un retwit, eso hace que todo sea mucho más fácil”.

Así, el artista que empezó como productor y dio el salto al micrófono, colaboró con figuras como Karol G, Bad Bunny, Sech, Eladio Carrión, Feid, Jhayco, Quevedo, PaoPao, Elena Rose, Zion, Nicki Nicole y Duki, entre otros, pisa fuerte para deslumbrar a todo un continente.

