Felipe Fort reveló la interna de su familia y su hermana Marta lo hizo callar en medio de una entrevista

Las internas en la familia Fort no paran. Desde problemas con los hermanos de Ricardo y sus hijos Felipe y Marta por el manejo de la empresa familiar hasta sumas de dinero millonarias que tienen que pagarle a los sobrinos de Gustavo Martínez son parte de los últimos hechos de estos días.

Por ejemplo, durante este martes se supo que a un año del fallecimiento del tutor legal de Felipe y Marta Fort - los mellizos de El Comandante- , sus sobrinos Nicolás Pottery y Pablo Martínez, quienes además son sus herederos en los Civil, habrían recibido una respuesta de parte de la Justicia luego de reclamar una compensación económica millonaria por los años en que Martínez trabajó para la familia del chocolatero mediático y no cobró nada.

“La Justicia le dio la razón a los sobrinos de Gustavo Martínez, que piden una compensación económica por los años que Gustavo trabajó y no cobró el sueldo. Había una primera instancia que era de unos 30 millones de pesos”, contó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece). Asimismo, el conductor dijo que tras la apelación de los sobrinos de quien fue expareja de Fort, esa cifra aumentó a “45 millones de pesos”.

“Como dice la familia, esto recién está empezando. Se abre una puerta para que esta recomposición económica sea más grande aún. Se habla de todos los años que Gustavo habría trabajado en negro. Según los abogados de los Martínez, Gustavo trabajó muchos años en negro y eso lo tienen que pagar”, agregó Pallares al respecto según la información que habrían brindado quienes son los representantes legales de los sobrinos de Martínez.

“En todos estos años, Gustavo no se pudo comprar nada. Recordemos el tremendo acto final: se suicidó. Y la familia sintió que los Fort jamás se hicieron cargo de nada. Bueno, ahora van a tener que pagar”, resumió Pallares.

En esa misma línea, la periodista Nancy Duré -quien integra la mesa conducida por Pallares y Rodrigo Lussich, agregó otro dato: “Yo lo que sé es que en la fábrica hubo conflicto por este tema, por esta demanda puntualmente, porque tanto Jorge como Eduardo Fort creían que ellos no tenían que hacerse cargo de esto, sino que esto tenía que salir del tercio que corresponde a Felipe y a Martita, los hijos de Ricardo”.

También durante este martes, los mellizos de Ricky concedieron una entrevista a A la tarde (América). Allí, comenzó hablando Martita sobre su próximo viaje a Alemania. “Vamos a Alemania a cumplir nuestro sueño: a trabajar”, y Felipe, sentado en el asiento de atrás, aprovechó para mandarle un saludo a todos los trabajadores en su día. “Ayer fue el día del trabajador, un saludo a todos”, exclamó.

Enseguida, ante la pregunta del movilero acerca de cómo se sentía haciéndose cargo de toda la empresa, aclaró: “No me hago cargo de todo, me hago cargo de un 15 por ciento”, y luego se mostró sorprendido ante las afirmaciones del periodista que ya estaban en el país europeo Eduardo y Tomás. “Ah, ¿está Tomás ya allá? Mirá, no sabía...” dijo mientras explicó que pensaban viajar juntos.

Más adelante, el hijo varón de Ricky explicó que “No hay presiones, es hablar y ponerse de acuerdo”. En ese momento, Marta tomó la palabra porque su hermano aclaró que ella tenía más peso. “Sí, a ver, trato de estar presente”, dijo la joven. Y continuó: “A mi viejo le chuparía un huevo la fábrica si estuviera presente, nosotros nos tenemos que hacer cargo”.

Luego, dijo que ella no iba a señalar a nadie su familia. “Yo no soy tan maleducada como el resto”, disparó. Entonces Felipe, se arrimó desde su asiento hacia adelante, y dijo: “Cuando hablás de Tomás en realidad hablás de Jorge. Jorge no es representado por Tomás, Jorge se representa solo, Tomás es el hijo que trabaja en la fábrica. Están Eduardo, que es un 33, nosotros dos que somos un 30, y Jorge cuyo hijo Tomás trabaja para Jorge, que es el otro 33″.

Acto seguido el periodista quiso saber parte de la interna familiar. “¿Eduardo y Jorge no se llevan bien?”. Y Felipe contestó: “Siempre hay roces, como en toda familia”, pero Martita lo interrumpió, haciendo un gesto de callarlo con la mano y respondió: “Conviven”.

