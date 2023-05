Romina Uhrig sorprendió al hablar de su récord sexual con Walter Festa: “Fue tremendo”

Romina Uhrig y Walter Festa

Romina Uhrig ganó mucha popularidad por Gran Hermano 2022 (Telefe) y aunque no llegó a la final, tuvo una larga permanencia en la casa más famosa del país, junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y el finalmente ganador del certamen, Marcos Ginocchio.

Durante su permanencia en el reality, la exdiputada contó que estaba separada del padre de sus hijas, Walter Festa. Pero la distancia generó que pudiera resolver sus diferencias y en este momento se encuentran reconciliados, según confirmó en una entrevista con el conductor Ulises Jaitt. “Con Walter volvimos hace una semana”, reveló en el ciclo El Show de Ulises Jaitt de Radio XLFM.

Además la hermanita recordó que antes de su ingreso al reality, con Walter tenían previsto divorciarse luego de once años de relación amorosa. Ella subrayó que él cuidó mucho a las nenas cuando estuvo encerrada en la casa durante cinco meses. Finalmente, lograron reencontrarse y volvieron a apostar por la relación. Incluso se animó a contar el récord sexual que tiene con su pareja: “Arrancamos con Walter tipo 23 de la noche y terminamos a las 6. No me acuerdo cuántos orgasmos”.

Romina se reconcilió con su pareja, Walter

Por otra parte, explicó los motivos por los que no volvería a la política: “Me parece que es una herramienta hermosa, pero entiendo que hoy te postulás como político y te dicen como me dicen a mí: ‘dipuchorra, ladrona’. Esta mal vista la política. Lo sufrí mucho. Lo voy a seguir haciendo en lo social, que es lo que me gusta y más uno qué pasó necesidades en la vida”.

Durante la charla, Romina aseguró que no comería con varios de sus excompañeros de GH como Juliana, Coti y Camila porque “tienen malas vibras”. Definió a Coti como “una traidora” y que los peores compañeros fueron Agustín, Camila y Juliana. Además, contó que quiere mucho a Alfa, pero lo definió como una persona que es “re calentón, mentiroso, pero buena persona”.

Sobre sus proyectos laborales, afirmó que la llamaron para participar del Bailando, pero no aceptó la propuesta. “Soy un queso, no bailo ni el arroz con leche”, reconoció la mediática y adelantó que está involucrada en un nuevo proyecto de cocina, una de sus máximas pasiones.

Cuando le consultaron sobre la gran cantidad de propuestas laborales que recibe, señaló: “Estoy súper feliz. Le iba a pedir ayuda a una amiga porque llegan mails, propuestas. Uno tampoco se imaginó que Gran Hermano iba a generar todo esto. Cuando entré nunca dije que quería ganar una casa, pero a quien no le gustaría, sino que a nivel laboral era hacer lo que a uno le gusta”.

Por último, reconoció que algunos futbolistas le mandaron mensajes porque estaban interesados en conocerla, pero ella no quiso saber nada. “Escribir sí, no voy a dar nombres porque no me interesa. Hace poquito me escribieron en mi WhatsApp: ‘Hola Romina, soy representante de un futbolista’. Yo le puse: ‘Hola, ¿Cómo estás?’. Y me contesta: ‘Tengo un futbolista, loco por vos. Queremos preguntarte si estás casada’. Te juro que le dije: ‘Estoy casada’...”.

