La reacción en vivo de Nacho de Gran Hermano cuando atacaron a La Tora

La reacción de Nacho de Gran Hermano 2022 cuando atacaron a La Tora

Nacho Castañares ganó popularidad por su participación en el reality Gran Hermano 2022 (Telefe). Luego de permanecer aislado dentro de la casa durante cinco meses, el influencer quedó como subcampeón del programa por el voto del público mientras que Marcos Ginocchio se consagró ganador.

En medio de este contexto, el joven retomó su rol como streamer en su canal de Twitch. Durante la transmisión interactúo con cientos de personas y no pudo evitar reaccionar cuando le dejaron un mensaje criticando a Lucila Villar, alias La Tora, con quien mantiene una relación sentimental desde que la conoció en el reality conducido por Santiago del Moro que tendrá una nueva temporada.

“La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida. Quedate como estás, disfrutá de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en una mediocre como ella”, le dijo un usuario.

Rápidamente, Nacho se puso serio y contestó el agresivo mensaje: “No. No la bardeen a Lu, chicos. Nada que ver”. Además expresó su enojo por la violencia verbal: “Posta que no, no me gusta que la bardeen, así que basta. Pensé que estaba todo bien y no”.

Nacho y La Tora comenzaron una relación sentimental en la casa de Gran Hermano

Por otra parte, luego de su salida de Gran Hermano, el joven está analizando su futuro laboral. Recientemente trascendió que habría sido tentado para sumarse al Bailando, el ciclo que Marcelo Tinelli está preparando para debutar en la pantalla de América, luego de haber estado en las últimas temporadas en El Trece. Esta previsto que arranque en junio en el prime time de la emisora.

“¿Vas a estar con Tinelli? ¿Ya te llamaron?”, le consultó un notero de LAM (América). El hermanito le respondió: “Creo que no. Estoy enfocado en otras cosas, más en lo digital. Me gusta todo lo que es Twitch. Me parece que va más por ese lado”. Luego, aclaró: “Ahora mismo estoy enfocado en otro lado. Me defiendo bailando, me divierto siempre que es lo más importante. Si me llaman, prefiero que no. Obviamente, agradezco la propuesta pero recién salí, fueron meses bastante difíciles... De estar lejos con la familia y todo. Quiero descansar un poco y poner la meta en otro lado”.

Lucila también habló con LAM de la posibilidad de estar en el ciclo de Tinelli y explicó los motivos por los que no aceptaría participar del reality: “Perdón al canal, pero estoy casada con Telefe, por cómo me cuidan, por todo. Quiero crecer ahí con los proyectos a futuro, haciendo lo que sea. Yo no aceptaría ir al Bailando. No me gusta, no consumo. Lo banco a Marcelo, es uno de los mejores conductores, pero no es mi perfil”. Respecto a su futuro laboral, manifestó: “Yo me veo más de panelista o en stream, un poco más relajado. Podés hablar de otras cosas, otros humores, lo consume otro tipo de público que capaz entiendo un poco más nuestro humores”.

Hasta el momento, dos participantes de Gran Hermano aceptaron estar en el Bailando: Tomás Holder y Walter Santiago, más conocido como Alfa. En el jurado del ciclo, confirmaron a Moria Casán, quien es una de las integrantes históricas del ciclo. También están en negociaciones con el conductor Ángel de Brito, la modelo Carolina Pampita Adohain y el periodista Marcelo Polino.

