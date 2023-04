Romina de Gran Hermano habló sobre los rumores de romance con L-Gante y contó cómo se conocieron

Romina habló sobre su relación con L-Gante (Video: Socios del espectáculo)

Este jueves trascendió la información de un presunto romance que sorprendió a la farándula tras una foto que L-Gante compartió junto a Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano.

Primero se vinculó a Elian con Daniela Celis, otra de las hermanitas, luego de que ella contara que él le había mandado mensajes. Aunque lo cierto es que se trata de otra participante: Romina. Y las versiones indican que el cantante y la exdiputada estuvieron juntos el fin de semana, lo que desató un escándalo.

“Entonces, una semillita es L-Gante. Y la otra, ¿quién es, Romina de Gran Hermano?”, preguntó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo y sumó: “Es un personaje del cual no hemos hablado y esa foto que están viendo es de una salida. Fueron a bailar juntos a Kapital, que es un boliche, en la zona de San Telmo. Tomá, la cara de Romina, te quedaste seca. Se quedó seca la productora”.

“Lo que nos cuenta gente es que habrían pasado la noche jugando y que habían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana. Se fueron al alba y después se fueron para la casa”, sumó Pallares confirmando que algo había pasado entre ambos. Tras escuchar su relato, las panelistas consultaron: “¿A la casa de ella o de él?”, a lo que les contestó: “De él”.

Por su parte, uno de los conductores del programa de El Trece agregó: “Es Romina, la exdiputada, que acá no hemos hablado porque no hicimos el reality. Lo cierto que estuvieron juntos en un boliche a plena mirada de todo el mundo y se fueron juntos a las siete de la mañana. La fuimos a buscar, pero L-Gante borró la foto. Lo que no había puesto ahí, o sea, lo que sabemos, es que después pernoctaron en la casa de él”, cerró.

Al conocer el relato, Nancy Duré, panelista del ciclo, opinó: “Esta historia la debe haber subido antes de pensar que iban a pasar la noche juntos entonces después no quiso dejar la evidencia”. Cabe destacar que no queda muy claro si Romina continúa en pareja con Walter Festa o no.

Aunque la cosa no termina ahí. La relación de Tamara Báez con L-Gante fue cambiando. Pasaron de pareja a exs que no podían ni verse con cuestiones legales de por medio y ahora la paz y armonía volvió a su relación, aunque ya no están juntos pero sí tienen un vínculo por el bien de su hija Jamaica.

En ese sentido, Tamara compartió un video que se lo dedicó a las mujeres que buscan tener algo con el cantante. Allí se lo ve a él comiendo entre risas. “¡Encima que no viene nunca, viene a comer!”.

“Che chicas, ¿le podrían cocinar al ‘cacas’?”, comentó con el apodo que le puso a ex y con indirecta para las jóvenes que fueron involucradas con el cantante. Aunque muchos usuarios relacionaron la historia de L-Gante con Romina donde se los ve en auto que él había escrito: “Nos fuimos con la reina”. Con la indirecta de Tamara ya que a la exparticipante de Gran Hermano le encanta cocinar.

La palabra de Romina

Horas después y consultada por el mismo programa de espectáculos, fue Romina la que intentó aclarar la situación. “¿Puede ser que ayer a la noche saliste a bailar con L-Gante?”, le preguntó el movilero del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Nos juntamos, pero chicos, no estoy con L-Gante, es un amigo, un compañero”, contestó sonriente Romina. “¿Estás con Walter?”, quiso saber entonces el periodista sobre el vínculo con su exmarido, Walter Festa. “Obvio, sí, no pasa nada. Por eso digo que te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver”, respondió confirmando una reconciliación con el exintendente de Moreno y padre de sus hijas.

“¿Te gusta la música de L-Gante igual?”, insistió el notero. “Obvio, me encanta, yo lo re banqué adentro de la casa también, lo recontra defendí con Alfa y todo, me acuerdo”, dijo ella y se sorprendió porque el músico borró la foto que compartió de ellos juntos: “No sé qué pasó, no tengo idea. Nos reunimos, tuvimos que charlar sobre trabajo”.

Si bien confesó que nunca se habían cruzado, contó cómo se dio el acercamiento: “Nos conocimos ahora, empezamos a hablar por Instagram, creo que sí, que se habló con Daniela (Celis) pero conmigo puedo decir que súper respetuoso”.

