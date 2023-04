Se terminó el misterio: Wanda Nara explicó por qué no la dejan probar los platos en Masterchef

Wanda Nara junto al jurado de Masterchef

Días atrás, Wanda Nara vivió una situación insólita en Masterchef. La conductora quiso probar un plato y Germán Martitegui no la dejó. La escena sucedió cuando Aquiles, uno de los participantes, llevó un plato de pastas (menú favorito de la conductora) para que lo evaluara el jurado.

Luego de que lo degustara Germán Martitegui, Wanda Nara le preguntó: “¿Puedo probar?”, y el chef respondió rotundo: “No”. Las caras de quienes lo rodeaban, inclusive la de la esposa de Mauro Icardi, se transformaron y se sintió la incomodidad del momento. Lejos de hacer un comentario al respecto, la presentadora le habló al participante y lo felicitó.

Ahora, en un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram, Wanda respondió preguntas. “¿Quién es tu participante favorito de MasterChef?”, le consultaron a la conductora del certamen gastronómico de Telefe. “Los quiero mucho a todos, no podría elegir uno”, aseguró Nara. Otro seguidor consultó: “¿Cuáles son tus proyectos a futuro después de Masterchef?”. Sin vueltas, la mediática reveló que tiene varios planes en carpeta para los próximos meses: “Tengo propuestas de conducción, cine y NOVELA”.

Pero sin dudas, la pregunta que se destacó por sobre las demás fue la que le hizo otro usuario, quien quiso saber por qué nunca la dejan probar los platos que preparan los participantes del reality de cocina. Dispuesta a ponerle fin al misterio, la presentadora develó el motivo. “Me engañan con turrones detrás de cámara”, confesó, junto a una foto con Damián Betular, jurado de Masterchef, comiendo la respectiva golosina.

La publicación de Wanda Nara

El desembarco de Wanda Nara como conductora de Masterchef sorprendió a muchos. Y para bien. Es que, aunque al principio había trascendido que la empresaria no lograba cumplir con los objetivos de la producción, la realidad es que al tratarse de un programa grabado y con largas horas de edición, sus posibles errores pasan inadvertidos al aire.

Así las cosas, muchos fanáticos del reality de gastronomía de Telefe se expresaron a través de las redes sociales y hablaron del buen desempeño de la esposa de Mauro Icardi al frente del programa. Y, como era de esperar, algunos de ellos la compararon con su predecesor, Santiago del Moro, asegurando que la empresaria cumplía el rol mucho mejor que el actual conductor de Gran Hermano.

Lo curioso, sin embargo, fue que Wanda retuiteara en señal de aval los mensajes que hablaban despectivamente de del Moro, quien siempre se había mostrado muy amable con ella y hasta le había dado su bendición cuando fue convocada para reemplazarlo. Y este gesto fue interpretado por muchos como un ataque innecesario contra Santiago.

Antes de su debut, Wanda había hablado con Teleshow sobre este nuevo desafío. “Es un formato que a mí me gusta mucho y ser parte de este gran equipo es un placer enorme”, había dicho. Y agregó en relación a los chefs que integran el jurado, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui: “Todo el tiempo pregunto: ‘¿Está bien? ¿Puedo?’. Me tocaron tres compañeros que son genios, no me imaginé que íbamos a tener esta relación”.

