Jorge Rial internado: los conmovedores mensajes de Morena y el gesto de su novio en medio de la internación del periodista

Durante la madrugada de este domingo, Morena y su hermana Rocío Rial viajaron de urgencia, luego de que su padre Jorge Rial se comunicó con ellas para avisarles que estaba internado en Colombia, lugar donde el periodista se encontraba de vacaciones. El estado de salud del conductor de Argenzuela hizo que la joven, a través de su Instagram, informe sobre el momento que atraviesa su padre.

“Como es de público conocimiento mi padre sufrió un episodio cardiaco y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema”, escribió. “Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación. Apenas tengamos más información la compartiremos directamente con ustedes. Gracias”, puso, desde una story con un fondo negro y letras blancas.

Morena Rial confirmó que su papá sufrió un episodio cardiaco (Fuente: Instagram)

Jorge Rial junto a su nieto Francesco

Pero no fue todo. También Morena puso una tierna imagen de su padre junto a su hijo, Francesco. “Te amamos. Así te quiero, papi”, puso, junto a emojis de corazón y con carita de tristeza. Y este domingo, en horas del mediodía, en medio del mal momento, la influencer recibió un afectuoso gesto de su nuevo novio, Juan Pablo Bertorello.

El hombre le dedicó un mensaje en Instagram, donde aparecen abrazados y con una significativa frase. “Con vos en todas”, puso, junto a un emoji de corazón. El posteo no tardó en ser replicado por la hija del conductor. “Te amo a vos”, respondió, agradeciendo el gesto de amor del joven, al que en otras oportunidades ha llamado en las redes como “mi gordito”.

El gesto del novio de Morena Rial

Rial, de 61 años, tiene antecedentes coronarios y de hipertensión, por lo que su estado de salud genera mucha preocupación. El periodista entró este sábado a la sala de cuidados intensivos del Hospital Clínicas del Country de Bogotá.

El médico personal del conductor, Guillermo Capuya, informó que el estado de salud del conductor es “estable” y agregó que “tuvo un cuadro cardíaco complejo que se pudo resolver en hemodinamia”. “Hablé con los médicos mientras estaban haciendo el procedimiento y antes”, reveló en declaraciones a la señal de noticias C5N.

Además, indicó que Rial se comunicó con él “antes de hacer el procedimiento” para que estuviese al tanto de todo y a partir de ese momento comenzó a recibir las novedades sobre su salud. “La información que yo les doy es la de alguna manera, por así llamarlo, la oficial, directo con la gente de la clínica, que es una excelente clínica quiero decirlo, porque también leí que estaba en un lugar malísimo y nada que ver”, afirmó.

El periodista había estado internado y fue operado de la vesícula en 2019, pero antes arrastraba problemas cardíacos. En 2010 debió ser operado y se le aplicaron dos stents (el segundo en 2014).

Sin embargo, los antecedentes de salud continuaron, ya que el 19 de mayo de 2017 fue internado por un cuadro de hipertensión en el Sanatorio de la Trinidad. El conductor estuvo en observación y no participó del programa que tenía entonces al día siguiente. En 2020, Rial tuvo un susto de salud, que reconoció tiempo después en una entrevista y lo citó como un “vacío” en el pecho.

“Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y en el cuello, no sentía eso”, relató en su momento.

