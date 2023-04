Muriel Santa Ana: “Todo lo que te atraviesa como actriz, afecta tus decisiones”

Muriel Santa Ana habló de su personaje en la obra Votemos

Puede que una de las pautas que marque la capacidad de una actriz sea su solvencia: lograr no ser vinculada con un género, debido a lo bien caracterizadas que están sus personajes y cómo marca a la audiencia sus interpretaciones. Si nombramos a Muriel Santa Ana, la comedia y la risa aparecen cada vez que se recuerda una novela, película u obra teatral de la que participó, como Ingrid La Polaca Albarracín en Solamente Vos, la tira de Polka donde hacía de la exmujer en la ficción de Adrián Suar. Sin embargo, a lo largo de su carrera zambullirse en la piel y en historias de drama, dolor, pérdidas y sufrimiento.

Santa Ana creció en una familia de artistas: mucho antes de decidir ser actriz, estudió flamenco, tango, cerámica, flauta e italiano. También trabajó en una editorial. Aunque con el tiempo, la pasión por recrear historias y su talento para hacerlo la llevó a ser reconocida por eso, y en definitiva, por la labor que eligió para el resto de su vida.

Maquillada, arreglada y espléndida, Muriel llega al encuentro con Teleshow para hablar de Votemos, su nuevo proyecto teatral, que es también hablar de su trayectoria. Con un agradecimiento constante a la posibilidad de trabajar y reconociendo la dualidad con la que vive una artista cada vez que encarna un personaje de ficción, reconoce sus límites y confiesa la importancia que para ella tiene decir “no”.

“Me tiene enamorada este proyecto. Pone sobre la mesa el tema de la salud mental y nuestra responsabilidad frente a esto”, resume la actriz sobre Votemos, una comedia sentimental que ofrece un debate sobre los límites de la convivencia y la estigmatización, con humor e ironía, y que actualmente protagoniza en el Teatro Metropolitan, acompañada por Agustina Cherri y Juan Gil Navarro, entre otros, con dirección de Daniel Barone y producción del propio Suar. Está basada en el cortometraje homónimo que fue nominado a los premios Goya en 2022 y preseleccionado para la shortlist de los Oscar.

El elenco completo de Votemos, la obra que está actualmente el teatro Metropolitan

—Hablemos de tu personaje en esta reunión de consorcio que tuvieron que votar los vecinos de un edificio.

—Mi personaje es genial, se llama Maite. Te confieso algo, en el afiche que hicimos promocionando la obra hay algo que no se ve de mi personaje, es decir, hay un misterio por develar sobre ella. Daniel Barone decidió ocultar algo. En primera instancia dijo: “Esto no lo mostremos en el afiche”. Ella aparece en la promo pero hay algo que no vemos y que el espectador lo descubre cuando va a ver el espectáculo.

—¿Y qué más?

—A mí me divierte mucho su mala educación, su ignorancia, sus miedos, cómo es alguien que se muestra reservada pero después es impune totalmente. Cómo expone sus miserias desde un lugar que ella considera empoderada y en realidad, es una persona tremenda. Espero estar a la altura y sacarle el jugo a esa salvaje.

Muriel Santa Ana sobre el escenario, en la obra Votemos

—Hace poco te vi en la serie sobre el asesinato de María Marta García Belsunce, un personaje muy diferente. ¿Cómo fue representar una de las historias más impactantes de los últimos tiempos?

—Sí, ese proyecto y ese personaje (la investigadora Belu Franessi) son algo importante en mi recorrido. Fue un trabajo muy bueno. Reconozco ese personaje en particular como una jugada maestra de la directora Daniela Goggi, que me alentó y me contuvo porque para empezar tiene una caracterización desde su energía, su mirada y todo. Además, como decís vos, que tiene su matriz: en un hecho que todavía está impune y que conmovió a la sociedad por más de 20 años. Yo tenía esa carga, pero siempre me he refugiado en la ficción. Me siento muy gratificada por el trabajo.

—Pasaste por varios géneros, desde el drama a la comedia. ¿En cuál te sentís más cómoda?

—He tenido la posibilidad de hacer varios personajes en diferentes géneros, en novelas, en teatro, pero creo que hoy me quedo con mi parte de comediante, será por la edad que tengo (risas). Igual estoy con otros proyectos para más adelante que pasan por otro rasgo expresivo. Creo que puedo hacer otro tipo de cosas más turbulentas porque cada tanto puedo hacer una comedia y estar con otra liviandad frente a la vida.

Muriel Santa Ana se confiesa: “El no siempre te conduce a mejores lugares que el SÍ”

—Viéndolo de afuera uno no sabe el proceso que lleva una actriz a la hora de componer ese personaje que lo siente, que lo vive como propio.

—Sí, y que vivís con esa energía todo el tiempo.

—Estás actuando pero sos vos, en definitiva.

—Sí, la vida de un actor es como un proceso permanente. Esto está muy remanido pero es así: es tu cuerpo, son tus emociones, es tu propia existencia, tu vida personal, tu familia, tus amigos, no sé... tus amores. Todo lo que te atraviesa afecta tus decisiones.

—¿Cómo lo llevás eso?

—Sobre todo, cuando tenés la posibilidad de elegir en determinados momentos para dónde querés timonear toda tu vida, no solo la carrera. Entonces pienso eso: cuando podés agarrar el volante y jugártela por un lado, o parar de trabajar uno o dos años, porque por ahí las propuestas vienen desde un lugar que se reitera. La posibilidad de decir no, yo la considero un privilegio. Porque una vida está más formateada por decir no que por la de decir sí. El no siempre te conduce a mejores lugares que el sí.

Entrevista completa a Muriel Santa Ana

