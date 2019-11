—Nunca recibí una propuesta concreta de sumarme a ningún espacio político, pero sí hablando con gente que pertenece a distintos sectores partidarios, me lo mencionaron. De todas formas, yo milito mi autonomía. Me ha costado mucho construirla y me cuesta mucho sostenerla porque vivimos en una sociedad binaria acostumbrada a tener muy ubicada a la gente del lado del bien y del mal, los peronistas y los radicales, River o Boca. Y yo trabajo mi autonomía partidaria. Soy un sujeto político, por eso mismo no aceptaría. Reflexiono y tengo mis espacios de pensamientos en los que trato de pensar en lo que está pasando en el mundo está dejando de funcionar. Tenemos que volver a pensar cómo queremos organizarnos para vivir mejor. No creo que el Estado sea el lugar de donde puede venir lo nuevo. Yo creo que lo nuevo está en la calle. En todos nosotros. El poder lo tenemos nosotros. Eso es claro.