La tremenda confesión de Viviana Colmenero tras ganar Gran Hermano: “A mí me estafaron”

La confesión de Viviana Colmenero: "A mí me robaron" (Instagram)

Viviana Colmenero entró a la edición de Gran Hermano 2003 para hacerse famosa y poder comprarse su departamento. En ese momento, con un hijo chiquito, Leonel tenía en ese entonces ocho años, pudo consagrarse ganadora del certamen y cumplir su sueño.

Así adquirió su primera vivienda propia en el barrio de Belgrano y también dejó la prostitución, que hasta ese entonces era su forma de ganarse la vida. Mamá soltera, siempre tuvo que pelearla para poder mantener a su hijo y a ella misma.

Al salir del reality, se llevó el premio mayor de 200 mil pesos, algo así como 70 mil dólares al tipo de cambio de esa época, con lo que pudo comprarse su casa. La fama luego de su explosión mediática, no duró mucho más y pronto regresó al anonimato.

Unos años después se dedicó a estudiar Astrología y a atender pacientes en bares porque no tenía un lugar propio para hacerlo. Sin embargo, tiempo después se la vio vendiendo collares y bijouterie en la calle, fabricados por ella misma.

La confesión de Viviana Colmenero: "A mí me robaron" (Instagram)

Si bien en los últimos años no se la había visto en la televisión, hoy por hoy está instalada como panelista de LAM, el ciclo de Ángel De Brito por América. Tiene trabajo estable y su hijo Leonel ya tiene 28 años, y también tuvo un segundo hijo, Ciro, de casi 9.

En esta oportunidad, la mediática hizo una fuerte confesión a través de su cuenta personal de Twitter. Como por estos días se viene hablando mucho de las cifras que cobran los exhermanitos una vez que salen del certamen, la panelista aprovechó la ocasión para revelar un dato hasta ahora desconocido.

Colmenero comenzó diciendo: “Ahora que lo pienso a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay (estuve como una semana de lugar en lugar). También me llevaron a Chile un par días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata”.

Acto seguido, continuó con su descargo. “Nunca sabré quiénes fueron los vivos/as que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos”.

La confesión de Viviana Colmenero: "A mí me robaron" (Instagram)

En otro tuit, Viviana también hizo una reflexión de lo que había vivido en ese momento y de la situación emocional en la que ella se encontraba. “Se ve que tenía la autoestima tan baja que habiendo sido la protagonista de un reality que medía 30 puntos. Siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público. Me hacían creer que no tenía más nada que ganar. Qué mala es a veces la gente”, escribió.

Por otra parte, la panelista de LAM continuó con su crítica hacia el reality que la hizo famosa. “La serie de Gran Hermano en Netflix podría ser un éxito. Contada en tres partes paralelas. La industria, el público, y las personas que integran la casa y que pasa con sus vidas. Mientras los demás se regocijan”.

Durante la tarde del martes, se viralizó un audio que Alfa le había enviado a una persona que lo quería contratar para una presencia. En él, el exintegrante de Gran Hermano 2022 había expresado la alta cifra que le pidió para aceptar el trato.

Según se lo escuchó al exjugador en un audio que pasaron en LAM (América), Alfa decía: “¿Qué tal, cómo te va, viejo? Mirá... lo que están cobrando todo, y yo te tengo que cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Es mil dólares más el traslado. Decime vos”.

Seguir leyendo: