Fuerte cruce en vivo entre Yanina Latorre y Viviana Colmenero: “Me das lástima”

Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Viviana Colmenero en vivo (Video: "LAM", América)

Yanina Latorre y Viviana Colmenero tuvieron un fuerte cruce en vivo en LAM el lunes por la noche. Fue durante un móvil que estaba dando el hermano de Walter Santiago (Alfa) cuando la ex Gran Hermano comparó a la panelista con el reciente eliminado de la casa más famosa del país. “Ella es como Alfa en versión femenina. Que cree que se las sabe todas”, le comentó a Ángel de Brito y desató un fuerte ida y vuelta con su compañera.

Yanina: —Me parece que te estás yendo... ¿Sabés lo que pasa? Yo me estoy conteniendo para no contestarte.

Viviana: —El otro día dijo que era la dueña de LAM. Vos (le dijo a De Brito) y ella. Después, a todas las demás las ninguneó. Ni siquiera me meto yo.

Yanina: —¿Pero sabés que, reina? (intentó seguir antes de tomarse la cabeza y esbozar un grito). Decile que se calle un minuto.

Viviana: —¿Dijiste eso o no? A mí la jefa me va a hacer callar. Decí lo que pensas.

Yanina: —No hablo con gente que está abajo de mi nivel intelectual.

Viviana: —¿Cuál sería tu nivel intelectual? Los chats de Fede Bal. Esos son tu nivel intelectual.

Yanina: —No, no hablo con gente que está debajo de mi nivel. Hablo con mis compañeras, que tienen nivel intelectual, educación.

Viviana: —Me gusta que generes rating y primicias, pero eso no tiene nada que ver con el nivel intelectual tuyo.

Yanina: —Mirá cómo te sacaste de quicio. No tenés ningún tipo de nivel intelectual para debatir conmigo.

Viviana: —Vos dijiste que LAM sos vos y Ángel, o sea que ninguneás a las demás. ¿O ustedes se dejan ningunear?

Yanina: —Yo no ninguneo a mi compañeras. ¿Y a vos qué te importa si ni siquiera estás en LAM? Hace ocho años que estoy acá. Soy la que más duré. Las chicas son nuevas, cada una verá si sirve o no. Hace ocho años que estoy al lado de él (por De Brito), que se la pasa sosteniéndome y bancándome porque laburo y soy fiel a este programa, gran generadora de contenido. Y se terminó este diálogo con vos. Estábamos en un móvil hablando con un invitado.

Viviana: —Sin vos también hubo rating, eh. Varias veces.

Yanina: —Te juro que me das lástima. Posta. Sos patética.

Viviana: —¿Por qué? Sos estable y generadora de contenido, pero no sos imprescindible.

Yanina: —¿Sabés que acá soy imprescindible? Y me gusta ser imprescindible en mi laburo porque lo doy todo. Y él (por De Brito) sabe la forma en que laburo. Estoy hablando de mí, las chicas, cada una puede sostener su trabajo. No critiqué a ninguna de mis compañeras. Yo digo lo que se me canta el orto, reina.

Viviana: —Yo también. Como todos.

Yanina: —Por eso estás en tu casa vendiendo caramelitos.

Viviana: —¿Qué pensás? ¿Que mi trabajo es inferior el tuyo?

Yanina: —Obvio.

Viviana: —¿Por qué?

Yanina: —Porque sos inferior a mí.

Viviana: —Yo te justifico. Pienso que no estás acá por el dinero o porque necesitás trabajar, sino porque necesitás pertenecer.

Yanina: —Te contesto por respeto. Trabajo por dinero. Ese es tu problema de resentimiento. ¿A qué quiero pertenecer? ¿Esto me da una casta divina?

Viviana: —Te encanta.

Yanina: —A vos te encanta. Estás desesperada por estar ahí. Yo trabajo por guita. Preguntale a él cómo peleo mi contrato.

Viviana: —Desesperada no. Estoy aprovechando la oportunidad. Estoy contenta. Yo sé que por ahí estoy hoy, mañana no. Y que mi vida tiene que continuar.

De inmediato, Ángel de Brito aprovechó la oportunidad para interrumpir la discusión e intentar mediar poniéndole humor a la situación. “No, por ahí mañana volvés”, le dijo a la panelista invitada. Y Latorre siguió bromeando al respecto al asegurar que en caso de que ser así analizaría la posibilidad de tomar un ansiolítico.

