Fredy Villarreal recordó su pelea con Marcelo Tinelli: “Nos pecheamos para pegarnos una piña”

En una entrevista que dio en el living de LAM (América), Federico Fredy Villarreal recordó una vieja pelea que tuvo con Marcelo Tinelli, cuando ambos trabajaban en Videomatch, y que casi llega a las piñas.

“Cuando nos trenzamos un poco, nos separaron”, comenzó a contar el humorista luego de que Ángel de Brito le preguntó si alguna vez le quiso pegar al famoso conductor. “Yo me quería matar. Marcelo es calentón jugando al fútbol”, agregó como para darle contexto a la historia, ocurrida durante un picado informal entre amigos.

“Una vez, pasado el tiempo, le hablé de esa pelea a Marcelo y él me decía: ‘Yo no lo recuerdo’. ‘Sí, Marcelo, nos peleamos y nos pecheamos para pegarnos una piña’. Nos separó Gabriela Galaretto”, contó Fredy, invocando a la histórica productora y mano derecha de Tinelli en la televisión.

“Esto ocurrió en Punta del Este, y una vez que nos peleamos, se suspendió el partido”, agregó Villarreal ante las risas del conductor y las “angelitas”, entre quienes se incluye Marcela Feudale, quien por esos años también fue parte de la troupe de Videomatch, aunque dijo no haber presenciado aquella pelea.

“Después de la pelea, estuvimos sin hablarnos pero por poco tiempo. Yo subía en el ascensor y de la tristeza que tenía, pensaba: ‘¿Cómo me voy a pelear con mi jefe?’. Pasa que en el fútbol todos somos calentones. Y ahí me di cuenta de que no tenía la tarjeta (para ingresar a la habitación). Entonces vuelvo a conserjería y, en un piso, sube Marcelo al ascensor después del conflicto”, siguió el humorista con su relato.

¿El final de la pelea? Fue con una inmediata reconciliación. “Entonces nos encontramos en el 2 x 2 del ascensor, nos miramos y nos dimos un abrazo. Y terminó ahí, no pasó más nada”, cerró Villarreal.

A comienzos de abril, Tinelli cumplió 63 años y el conductor celebró en compañía de Micaela y Candelaria -hijas de su relación con Soledad Aquino-, Francisco y Juanita -nacidos de su vínculo con Paula Robles- y el más pequeño, Lorenzo, fruto de la unión con Guillermina Valdés. Los cinco posaron sonrientes y abrazados en un restaurante de Buenos Aires, con la felicidad de estar otra vez juntos luego de un tiempo prolongado, que por diversos compromisos los tenían en diferentes partes del mundo.

“Que pleno y feliz me siento en la previa de mi cumple con mis 5 hijos. Los amo tanto tanto”, escribió el creador de ShowMatch, poco antes de que dieran las 12, y resumió el encuentro en dos palabras: “Noche mágica”. La panelista Yanina Latorre, el músico Manuel Wirtz y la abogada Ana Rosenfeld fueron de los primeros famosos en saludarlo, en una publicación que rápidamente trepó en likes y comentarios.

Para conseguir esta fotografía, el hombre de Bolívar recibió la visita de sus dos hijas que viven en el extranjero. Micaela se encuentra radicada en México, donde su pareja, el futbolista Lisandro Licha López defiende los colores del Tijuana. Por su parte, Juanita viajó a París a comienzos de marzo pasado, para continuar su carrera como modelo en la Ciudad Luz.

“Los amo y los extrañaba mucho”, escribió la mayor entre los comentarios, mientras que su pareja tampoco quiso perderse el festejo y dejó su saludo. En tanto, Juanita había protagonizado un divertido video en complicidad con su tío, Luciano El Tirri, que registró cada detalle mientras la modelo cuando le golpeó la puerta de su habitación para despertarlo de manera inesperada.

