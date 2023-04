Marta González tuvo un fuerte accidente en el supermercado: se cayó de la escalera mecánica

El fuerte accidente que tuvo Marta González en el supermercado (Instagram)

Ya recuperada de su enfermedad oncológica, Marta González cuida su salud minuciosamente. Hace unos días, se aplicó la vacuna contra la gripe, de manos de su médico personal, Dr. Guillermo Capuya. En esa oportunidad, la actriz visitó al especialista junto a su amiga Nora Cárpena para recibir la protección contra la influenza antes de que empiece el frío.

Es que la actriz tuvo que superar tres veces un cáncer, y también se recuperó de un ACV que padeció hace unos años. En ese contexto, la muerte de su hijo Leandro, fruto de su relación con Chiche Sosa fue una de las instancias más difíciles de su vida.

Leandro tenía 29 años cuando conducía un automóvil Chrysler Sedan junto a su novia, Gabriela Bruno, y dos personas más, el 17 de febrero de 2001, que circulaba a las 12.15 por una carretera mexicana, llamada Autopista del Sol, en el trayecto que une Acapulco con la localidad de Tierra Colorada. En el kilómetro 342 de dicha ruta el vehículo se estrelló contra el muro de concreto que separa ambos carriles y volcó. Las consecuencias de semejante impacto resultaron trágicas: Leandro y su pareja murieron a causa del accidente.

Así fue como la querida actriz recibió la contención de su familia, de su hija y también en ese entonces de su esposo, quien falleció en julio de 2020, en plena pandemia de Covid-19. Hace un tiempo, ella misma concedió una entrevista en el ciclo de Pamela David, en América, y habló de su fortaleza.

El fuerte accidente que tuvo Marta González en el supermercado (Instagram)

“No crean que siempre estoy bien, a veces tengo unos bajones muy grandes”, se sinceró, para luego explicar de dónde saca las fuerzas para seguir adelante. “Yo tengo a mi hija, a mis nietos, a mi yerno, a mis hermanos, a mis amigos, tengo una contención muy grande de todos, y eso es insuperable. Y cada vez que me quiero morir, porque muchas veces me quiero morir, hay muchas veces que bajo los brazos, tengo el abrazo de mi hija”, subrayó.

Y en ese momento, la actriz también agregó: “Soy muy devota de la Virgen, Dios me ayudó muchísimo, cada noche cuando me acuesto digo gracias Señor, porque pasé este día”. Marta también reconoció que la presencia de su hijo en su espíritu y en su corazón es otro de los factores que la ayudan a no caer.

El fuerte accidente que tuvo Marta González en el supermercado (Instagram)

En esta ocasión, la actriz había salido de compras al supermercado con su amiga Bety, según dejó registrado en sus redes sociales, en donde detalló cómo fue el accidente que sufrió de improviso. “Sí, esta soy yo caída en el Supermercado Vea y el señor nos salvó de algo mucho más grave porque después de la caída de Bety arriba mío se deslizaba más el carrito y podría caer sobre nosotras dos! Una vergüenza el ascensor no anda y los carritos no se traban!!”, explicó al referirse al incidente que tuvo producto de que el changuito que estaba usando no trabó sus ruedas y le ocasionó una caída muy fuerte.

El posteo lo acompañó con una imagen suyo tirada en el piso al pie de la escalera mecánica, junto a un hombre que al parecer la había ayudado. En una segunda foto, la actriz ya más recuperada agradeció a una médica del SAME que la asistió no bien se enteraron de lo ocurrido. Con una imagen junto a una médica de emergencias, a Marta González se la puede ver sobre una camilla: “Y el SAME me rescató”, escribió la actriz, mientras arrobaba a la doctora que sonriendo, posaba para la foto.

Seguir leyendo: