Trabajo, vacaciones y un romance fallido: los vínculos con Argentina de Robert De Niro, el actor que eligió Alberto Fernández

Alberto Fernández bromeó con una película sobre su vida y eligió a Robert de Niro para interpretarlo (Video: El mañana. Nacional Rock)

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández coqueteó con la posibilidad de filmar una película sobre su vida. Entre risas, mientras era entrevistado por Mex Urtizberea, el mandatario dijo que le gustaría que, llegado el caso, sea el actor norteamericano Robert De Niro sea quien lo interprete.

Todo comenzó cuando el conductor del programa sugirió que habría que hacer una película sobre Fernández, por todo lo que ocurrió durante su presidencia (pandemia, sequía, guerra) y en ese contexto le preguntó por el rol protagónico. “¿De los que admiro? Robert De Niro. Y de acá, Mex”, respondió el presidente, aludiendo a su interlocutor.

Durante la entrevista para la radio Nacional Rock, el jefe de Estado recordó que de niño, en actos escolares, interpretó a un granadero (miembro de uno de los cuerpos del Ejército) del general José de San Martín, al conquistador español Juan de Garay -responsable de la fundación de Buenos Aires en 1580- y hasta de payaso. “Un papelón. ¡Qué vergüenza! Pero éramos chicos, éramos inimputables y no entendíamos lo que hacíamos”, recordó.

Las palabras causaron revuelo en las redes sociales y tampoco pasaron desapercibidas para el arco político. Y además, sumaron, al menos desde el deseo presidencial, un eslabón más a la cadena de coincidencias del célebre actor hollywoodense con nuestro país. Esos que comenzaron en una gira promocional hace más de cuatro décadas y que se extendieron hasta el año pasado, cuando revolucionó la ciudad de Buenos Aires durante la filmación de Nada, la serie de Mariano Cohn y Gastón Duprat que se verá por Star+.

Robert De Niro filmó La misión en las Cataratas del Iguazú

Su primera vez en suelo local fue en 1981, cuando viajó para la presentación del filme Toro Salvaje de Martin Scorsese. A partir de esta visita quedó encantado con el país y la cultura y renovó sus visitas por diferentes motivos.

Pasaron cuatro años para que el actor de El Padrino II vuelva a aterrizar en Ezeiza, para embarcarse rumbo a la provincia de Misiones. En las Cataratas del Iguazú filmó La misión, en la cual interpretaba a Rodrigo Mendoza, un mercenario y cazador de esclavos indígenas que encuentra su redención al unirse a la comunidad religiosa de los jesuitas, dirigida por el padre Gabriel (Jeremy Irons). El filme se estrenó en 1986, fue dirigido por Roland Joffé y contó con una de las bandas sonoras más emotivas del cine creada por Ennio Morricone.

Pero las visitas del actor no se limitaron a su carrera profesional. En 2011, Robert visitó la provincia de Mendoza con la intención de elaborar su propio vino. En aquella oportunidad, estaba interesado en comprar una finca de 40 hectáreas en Vista Flores, en Tunuyán. Alertado de que muchas celebridades internacionales invierten en este tipo de negocios relacionados a la industria vitivinícola porque generan buenos ingresos, llegó hasta esa ciudad con intenciones de sumarse a la tendencia.

Trascendió que el artista quería bautizar a sus vinos Rodrigo Mendoza, el nombre que De Niro usó en La misión. El objetivo a largo plazo era comercializar esa línea exclusiva en su cadena de restaurantes Nobu, con locales en Nueva York y Los Ángeles, entre otros.

Robert De Niro y Luis Brandoni filmando en Plaza de Mayo (Matías Souto)

Empecinado en conocer diferentes rincones de nuestro país, en 2014 la estrella hollywoodense regresó a la Argentina para celebrar las fiestas navideñas junto a su esposa de ese momento, Grace Hightower, y tres de sus hijos. En esta especial escapada, Robert y su familia se tomaron un vuelo hasta la Patagonia, donde disfrutaron de los hermosos paisajes y se deleitaron con ricas comidas locales.

La Argentina quedó presente en sus recuerdos y en su corazón. En 2020, había declarado en una entrevista a la revista Conde Nast Traveller cuáles eran sus ciudades preferidas: “Me gusta París y Buenos Aires viene detrás por muy poco. Es absolutamente hermosa. Pero me quedo con Nueva York”, evaluó, ubicando en el podio a la capital del país. Esa que visitó hace un año para rodar junto a Luis Brandoni, Guillermo Francella y Silvia Kutica y donde aprovechó para disfrutar de la gastronomía local, una de sus debilidades.

Vacaciones, trabajo, negocios y amigos

De tanto venir al país, Robert tejió una relación entrañable con Lito Cruz. Aunque el actor, fallecido en diciembre de 2017, nunca supo el motivo, lo llamaban el Robert De Niro argentino. Pero más allá de las comparaciones, ellos entablaron una amistad allá por el año 1986, cuando el protagonista de la mítica Taxi Driver vino al país para el estreno de Cuba y su pequeño Teddy, obra que en los Estados Unidos interpretó el propio Robert.

En una entrevista a la revista Caras, Lito había contado detalles de su relación amistosa. Y hasta reveló haberlo llevado en su auto a un asado en la casa de Federico Luppi en Garín, donde se encontraban otras figuras del cine nacional, como Hugo Arana, Betiana Blum y Víctor Laplace. “Me aparecí con De Niro, nadie lo podía creer, y comimos juntos un gran asado. Chamullábamos todo en inglés”. Sin embargo, la cosa no terminó ahí: “Después él me invitó a los Estados Unidos y estuve allá quince días, en un loft que me alquiló.”

Robert De Niro durante su visita a la Argentina en 2015: en la foto posa en la Casa del Teatro, junto a Luis Brandoni y Lito Cruz

A raíz de su vínculo con Lito conoció a Luis Brandoni, otro de sus actores amigos, con quien filmó las escenas de Nada durante su última visita. Beto reveló que conoció a Bobby en aquel viaje, y que al poco tiempo lo sorprendió un gesto del actor durante la filmación de una película en Estados Unidos: “En 1986 fuimos a filmar parte de Made in Argentina, que ocurría la primera parte allá, y tenía una escena con un actor norteamericano que fue a cenar a un restaurante que era De Niro”, explicó.

Cuando de Niro supo que era Brandoni el actor argentino que había comido en su restaurante, procuró por todos los medios dar con él. Y el propio Beto detalló los motivos. “Resulta que era porque estábamos en vísperas de Nochebuena, era un 21 de diciembre, y él temía que yo pasara las fiestas solo, o con el equipo de producción. Así que quería invitarme a su casa, y fuimos con Marta (Bianchi) y una de mis hijas a su casa a pasar Nochebuena”, reveló. Y remató: “Esas son cosas que le pasan a las familias de origen italiano, así que ahí surgió una relación y nos vimos muchas veces, de hecho la última vez que vino a Buenos Aires estuvo en mi casa”, señaló en Implacables con Susana Roccasalvo.

Brandoni definió a Robert como “una persona normal”, y profundizó sobre su experiencia como amigo: “Tengo que decir como un elogio a él que en la calle no lo conoce nadie, primero porque tiene una actitud tan humilde, y segundo porque además ha hecho personajes que no se parecen en nada a él, algunos muy traumáticos, otros de comedia, todo lo hace maravillosamente, pero en realidad es una persona muy afable”.

El romance que pudo haber sido

Esther Goris y su reacción a la distancia por su fallido romance con Robert De Niro

Corría el año 1987 cuando a Esther Goris la invitaron a una fiesta con una serie de recomendaciones demasiado puntillosas que llamaron la atención. Al llegar al lugar, observó que había una ronda de unas 15 personas y un saludo en inglés de una cara que le resultaba conocida que no era otra que la de Christopher Walken. Goris siguió saludando hasta que al final reconoció a Robert De Niro. “Estaba en el país pero no había trascendido su visita. Llegó para el estreno de Cuba y su pequeño Teddy porque era muy amigo de Lito Cruz, que estrenaba en Buenos Aires la obra que él había protagonizado en Nueva York”, le contó hace un tiempo a Teleshow, con las imágenes intactas.

Al ver a De Niro, Goris no se animó a saludarlo y se puso a hablar con el grupo “no sé en qué idioma porque mi inglés de ese entonces era peor que el de ahora”, recordaba con humor. “En un momento Lito se va con De Niro. Al rato vuelve, yo en ese momento a Lito no lo conocía, sabía que era un profesor de teatro muy importante pero no tenía confianza con él, pero desde la puerta me dice: ‘Esther, Bob quiere tomar un café con vos’, y me hace una seña con la mano como diciendo ‘Vení’. Yo vi esa seña y me pareció muy mal así que le contesté: ‘Decile que por lo menos se moleste en venir a pedírmelo’”. Luego agregaría un tajante “No, mejor decile que no se moleste en subir”.

Según reveló la propia actriz, al día siguiente ya estaba arrepentida. “Hoy lo que pienso es que el culpable fue Lito, que me hizo ese gesto. A lo mejor De Niro se lo pidió muy bien y como todo un caballero”. Lo increíble es que luego de un tiempo Goris se volvió a encontrar con Cruz y él le contó que la estrella de Taxi Driver era muy tímido y que lo había enviado a él porque no se animó a conversar directamente con ella. “Si pienso ahora cómo viví esa cuestión, no lo volvería a hacer. Ni siquiera me resistiría al De Niro, de ahora que es bastante diferente a ese del 87 cuando estaba en la plenitud”, concluyó la actriz de Eva Perón.

