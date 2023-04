Alexis Puig se casa con su novia a un mes de haber firmado el divorcio con Lola Cordero

Alexis Puig con su novia, Luciana Méndez (Instagram)

A fines de 2021 Alexis Puig y Lola Cordero decidieron de común acuerdo ponerle fin a su relación después de 19 años juntos. Se habían conocido en 2001 en Barcelona, cuando el periodista viajó a realizar una beca en el Instituto del Cine y ella era parte del equipo de producción de la obra Monólogos de la vagina. El flechazo fue inmediato, y al poco tiempo ella cruzó el atlántico para seguir su vida en Buenos Aires. Ocho meses después se casaron y con el tiempo llegaron Eva y Lara, para completar la pareja ensamblada con Victoria, hija de Alexis de un matrimonio anterior. Hasta que la historia llegó a su fin, y ambos lo comunicaron en sus redes.

“No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia a la que amamos”, señaló por entonces el periodista de cine. “Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo. Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa #pymefamily, como la llamamos entre nosotros, que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea”, remarcó la panelista de Bendita en referencia a la familia ensamblada que los unirá para siempre.

Tiempo después él rehízo su vida sentimental y se puso en pareja con Luciana Méndez, a quien conoció por Instagram y con quien sale desde hace un año. Con los mismos gustos en el cine de terror y en los cómics, fueron afianzando su relación. Y en las últimas horas, sorprendieron al anunciar su inminente casamiento.

(@luubolena)

En un móvil con Intrusos (América), el periodista confirmó que se casa en un mes por lo que la boda está prevista para fines de mayo. “Casarse implica un montón de cosas, estoy enamorado, es la mujer de mi vida. Además, casarse es cuidar al otro, porque uno nunca sabe lo que puede suceder a futuro”, señaló Puig en una entrevista que dio junto a su futura esposa.

Allí, se refirió a algunos coletazos mediáticos que tuvo su separación de Cordero. “Me molestan cosas que no son verdades, como que durante veinte años fui un mantenido. Trabajé 12 años en el Grupo América, nunca fui un mantenido, aseguró. Además, analizó a la distancia la ruptura con la española. “Uno no se separa de un día para el otro. Es un proceso de varios años, que la pareja no funciona no hay intimidad, no hay amor”, agregó.

Alexis puig con su novia Luciana Méndez (@luubolena)

Luciana, por su parte, sí se expresó en sus redes sociales. “A los que se enteraron que nos casamos pronto, les agradezco las felicitaciones”, empezó diciendo la mujer, que es ingeniera de software. “Creo que es un buen momento para recordar que yo no soy del medio ni me interesa. Que tanto Alexis como yo somos personas reales que laburamos muchísimo, que venimos de abajo, que nos respetamos y cuidamos. Y sobre todo, no jodemos ni le debemos nada a nadie”.

Por su parte, Méndez agregó molesta: “Lo único que nos diferencia es que yo no pongo la otra mejilla ante lo injusto. Como no jodo, no permito que me jodan. Especialmente a la persona que elegí, que es el hombre y padre más maravilloso del mundo”, insistió.

Alexis Puig y Lola Cordero estuvieron juntos casi 20 años

En Intrusos, también fueron a buscar la palabra de Lola Cordero, que no quiso dialogar con la prensa sobre este tema: “Perdón pero no tengo nada para decir, que hablen los protagonistas de esto, yo no”, le contestó al cronista de América apurando el paso.

Seguir leyendo: