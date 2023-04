Descubrieron un mural de Lino Patalano en el hall del Teatro Maipo

Se descubrió un mural de Lino Patalano en el Teatro Maipo

Fue uno de los productores teatrales más prestigiosos que tuvo la Argentina. Y amaba con locura al Maipo. Por eso este sábado, día en el que Lino Patalano hubiera cumplido 77 años, sus íntimos decidieron hacerle un homenaje del que participaron unos pocos y en el que se descubrió un mural con su rostro en pleno hall del teatro. A la vez , Carla Calabrese y Enrique Piñeyro decidieron colocar una placa para rebautizar la sala principal del complejo con su nombre.

El retrato del hombre que a lo largo de su extensa carrera trabajó con las figuras más importantes del espectáculo local, fue realizado por el fotógrafo Gabriel Machado. Y de la ceremonia íntima en la que se presentó participaron Gustavo Benavidez, Elio Marchi, Eleonora Cassano, Sandra Mihanovich, Edda Díaz, Laura Fidalgo, Adriana Aizemberg y Carlos Rottemberg.

El mural con la imagen de Lino Patalano que ahora se ve en el hall del Teatro Maipo

El reconocimiento al productor seguirá el próximo sábado 29 de abril, cuando se reestrene el multipremiado musical de Broadway Come From Away, que se presentará de viernes a domingos y compartirá la sala con Consentimiento, que desde el día 29 pasará a ocupar los martes, ambas producciones de The Stage Company.

Pasquale Cósimo Patalano, tal el verdadero nombre de Lino, falleció el 10 de septiembre del 2022, había nacido el 21 de abril de 1946 en Gaeta, Italia, y había emigrado con su familia a la Argentina en 1951. Se formó junto a Luis Mottura y María Luz Regás en el teatro Regina de Buenos Aires desde 1963. Y, en 1969 y con apenas 23 años de edad, realizó su primera producción en el viejo Teatro Embassy de la calle Suipacha.

Carla Calabrese junto a Enrique Piñeyro y Gustavo Benavidez, quien fuera pareja de Lino Patalano

Su trayectoria incluye la creación de dos legendarios café concerts en la década del ‘70: El gallo rojo y La gallina Embarazada. En estos locales, ubicados en el barrio de San Telmo, se presentaron figuras como Edda Díaz, Carlos Perciavalle, Antonio Gasala, Cipe Lincovsky, Egle Martin, Jorge Luz, Niní Marshal, Amelita Baltar, María Rosa Gallo, Nacha Guevara y Enrique Pinti, entre otros. También fue mánager de Les Luthiers.

En 1994 se hizo cargo del Maipo y llevó a ese escenario a estrellas de la danza de la talla de Julio Bocca, de quien fue representante durante muchos años, y Eleonora Cassano, además de artistas como Alfredo Alcón, Norma Aleandro y Ricardo Darín. En 2001 recibió el Diploma al Mérito en el rubro Producción otorgado por la Fundación Konex y, en 2011, se llevó el galardón de platino como Productor de la década.

Come From Away vuelve al teatro que amaba Lino Patalano

En una entrevista con Luis Novaresio, Lino había hablado de las dificultades que había atravesado a la hora de trabajar en este país, aunque dijo que nunca había pensado en irse. “Mira que yo soy italiano, nacido en Italia, yo en el ‘82 quebré, con un socio tenía el teatro Bambalinas, que era en Chacabuco, y un día llegué y estaba la puerta cerrada y se había levado todo. Ahí era el momento de irme a Italia o a cualquier lado y no, nunca, nunca”, dijo. Y habló de lo que significaba el Teatro Maipo para él: “Es una bombonera, esas bomboneras llenas de todo lo rico que a uno le gusta”.

