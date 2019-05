— Bueno, yo por lo general no me meto en esa parte, nunca me metí, vos imaginate que yo pasé por todos los targets… Cada no es dueño de hacer lo que quiera y cómo quiera, yo por ejemplo cuando tuve a Pinti en Pinti canta las 40, el Maipo cumple 90, tenia Movicom y entonces un canje con Movicom y Pinti decía: "No, los teléfonos celulares esa porquería que es incomodo y los estúpidos que te dicen hola, estoy a media cuadra." Hizo toda una apología en contra del celular, me sacaron el canje. Y no le dije no lo digas, yo creo que el actor tiene que tener su libertad y de elegir lo que quiera, pero en definitiva lo que no tendría es tener que involucrarse como si el gobierno de turno fuera su mecenas, ahí es donde no me cae bien, pero tampoco se lo digo, cada uno hace lo que quiere.