El viaje de ensueño de Jimena Cyrulnik y su novio: comenzaron en los Estados Unidos y ahora recorren el sudeste asiático

Jimena Cyrulnik disfruta de unos días soñados

“Armá las valijas, nos vamos a New York, Helsinki y terminamos recorriendo Tailandia”. Así, sin vueltas, Jimena Cyrulnik fue sorprendida por su pareja en noviembre, para su cumpleaños, con un viaje que ya tenían hace tiempo ganas de realizar. Entonces, como le cuenta en esta charla íntima con Teleshow, comenzaron a organizarse, porque, claro, no todo es tan fácil. Y así, la madre de ella ayudó en la organización, el colegio de los chicos y demás.

Jimena Cyrulnik

“Hicimos todo el norte en moto, alucinante, aunque bastante calor, unos 43 grados a la sombra. Chiang Mai -el norte montañoso de Tailandia-, Chiang Rai -cerca de la frontera con Laos y Birmania-, y Pai -una pequeña ciudad cerca de la frontera con Myanmar-. Queríamos pasar a Birmania que está cruzando la frontera, pero no nos daban los días. Después volamos al sur y ahora estamos en Phuket. todavía nos quedan las playas”, explicó sobre el recorrido que están realizando.

Respecto de qué momentos o situaciones fueron las más movilizantes, no dudó en referirse a las gente del lugar: “La amabilidad y el respeto con el que se manejan, son muy tranquilos y espirituales. Te saludan con una sonrisa y reverencia, son tan amables que te da cosa. Nadie le saca nada al otro en Bangkok y en todos los pueblos está lleno de motitos y todo el mundo las estacionan con sus cascos y nadie se los lleva. Eso me llamó mucho la atención, nadie toca nada que no es propio. Son muy amorosos los Thai”.

Hace un año un posteo en su cuenta de Instagram sorprendió a todos y generó un revuelo en los medios: “Con vos a todos lados”, un emoji de un corazón y luego, el de un cohete con la leyenda: “¡Ay, cómo te amo!”. Así, tras dos años en pareja, el hombre que no posee redes sociales aparecía por primera vez con su rostro descubierto en la cuenta de ella.

En cuanto a su historia de amor, Jimena le había contado a Teleshow cómo se conocieron: “Él es el hermano de mi amiga, yo estaba separada, él también, y fue espontáneo. Aunque soy amiga de la hermana y ahora cuñada, a él no lo había visto nunca”. “Me gustó su personalidad, su forma de ser, tan única y especial. Yo estaba tranquila, con ganas de estar sola, pero el amor vino, llegó, no lo busqué, después de conocerlo con el tiempo me enamoré”, confesó sobre el proceso personal que transitó hasta darse cuenta de que se sentía preparada para una nueva etapa.

Sobre ese momento, ahora reflexiona: ”¡Sabés que no me pareció que hubo revuelo! Creo que pasó bastante desapercibido ya que no salimos en ningún lado durante casi un año, Además, necesitábamos un tiempo para afianzarnos, ir con calma.. paso a paso. Y más allá de eso, a él no me gusta nada mostrase así es que mantener nuestra vida en privado fue y es muy positivo.. ¡win win! Así pasó el tiempo, vamos más de tres años y ya encontramos el equilibrio: él se muestra un poco y yo guardo más mi relación con él”. Además, Jimena deja en claro: “Él no está familiarizado nunca con la exposición, solo aflojó un poco”.

Otra cuestión que surge en medio de la charla sobre la pareja es la convivencia, aunque en ese sentido la empresaria se siente muy segura de la respuesta: “Convivencia, la verdad que por ahora no. Yo tengo hijos chiquitos y él tiene hijas grandes. Compartimos mucho, pero cada uno tiene sus espacios y así estamos increíble”.

Pese al tiempo que ya lleva lejos de la pantalla chica, aún en su corazón se mantiene intacta la llama de la pasión por ese medio, y Cyrulnik no duda en asegurarlo ante cada micrófono que se lo pregunte: “¡Amo la tevé! Me encantaría conducir entretenimiento en el prime time de Telefe”, se ilusiona quien le diera otra dinámica a la conducción desde su paso por el programa Versus, que la tuvo al mando durante cinco temporadas, pasando por Telefe y por Canal 9.

Pero Jimena es mucho más, claro, es la empresaria que le volvió a dar confianza a miles de mujeres que no se animaban a usar un traje de baño. “Xyrus es un sueño y todavía no caigo por cómo se dio y lo que logramos en estos años. Soy feliz diseñando trajes de baño para mujeres que no lograban sentirse cómodas libres ni lindas en la playa, me escriben mucho mis clientas agradeciéndome lo que les cambió el verano ponerse una malla mía, que no se sacaban la ropa en la pile y ahora sí”.

“Me comentan que ya no les da más vergüenza, es hermoso lo que pasa, va más allá de vender o comprar un traje de baño. Amo diseñar, amo la relación con mis clientas y amo el espíritu de Xyrus”. Pero claro, no todo es un camino de flores para los emprendedores argentinos: “Lo que sí cuesta y bastante es sostener una Pyme en nuestro país, con la carga impositiva, los juicios laborales, las restricciones para traer telas, los presupuestos de insumos que duran una semana ¡literal! Y todo lo que ya sabemos, pero soy una persona muy optimista y creo que podemos mejorar y mejorar mucho como país, así es que sigo apostando”.

