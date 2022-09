Vicky Xipolitakis rompió el silencio tras haber perdido el juicio por violencia de género contra Javier Naselli

Vicky Xipolitakis hablo despues del fallo que absolvio a Naselli

La Justicia dictaminó un fallo a favor de Javier Naselli, el financista que había sido denunciado por violencia de género por Vicky Xipolitakis, quien a su vez es madre de su hijo Salvador. Apenas se conoció el fallo, la vedette hizo su descargo y también habló su ex al ser abordado en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de viajar hacia Estados Unidos.

“Estoy contento porque la Justicia investigó bien e hicieron un fallo justo. Todo esto fue muy duro, muy injusto. Pero por suerte ya se terminó todo. Y ojalá pueda ver a mi hijo pronto y bueno... Que haya justicia para mi hijo, también”, dijo. Asimismo Naselli contó que “hace como once meses” que no ve a Salvador.

Luego de este testimonio, Vicky volvió a hablar al ser abordada por un móvil de LAM (América). “Tengo una cautelar que respestar, es un tema muy sensible. No puedo hablar. Respeto por nuestro hijo, sigo confiando en la justicia”, dijo Xipolitakis en un primer momento, sin querer referise al tema. Sin embargo, siguió hablando.

“Hay que denunciar siempre. Es un tema muy delicado. Y ojalá se haga justicia... Es un tema que no me parece que tenga que ser mediático y que cada uno opine sin saber. Y hay un menor, que es mi hijo, que hay que tener mucho respeto y cuidados”, agregó.

"Es un tema que no me parece que tenga que ser mediático y que cada uno opine sin saber", dijo Vicky Xipolitakis después del fallo que absolvió a Naselli en una causa por violencia de género

“Yo sé que se comunican y dicen lo que a cada uno le conviene. No es nada real lo que se cuenta”, siguió Vicky en relación a una supuesta presión de Naselli para con los medios de comunicación. “Para que te lleven a juicio hay que tener pruebas y que estén comprobados los hechos. Todos los hechos fueron comprobados en una fiscalía. Si no, no te llevan”, dijo en relación al fallo de la justicia.

“Se dijeron muchas cosas, se me denigró mucho como mujer, pero ya no soy yo: hay un montón de mujeres atrás que pasan por mi situación. Así que por tantas mujeres, por mi hijo y por mi, voy a seguir luchando aunque sea desgastante y triste. No hay que dejar de denunciar. Yo sé que el sistema muchas veces no acompaña, todo es más difícil y la justicia no existe. Pero bueno, a no bajar los brazos. Esta absolución siento que fue otro golpe y la condena era nuestra protección”, insistió la hermana de Stefy.

Por otro lado, Xipolitakis remarcó la necesidad de que el tema no se mediatice y no sea banalizado. “No me parece lindo hablar en la tele de todo lo que está pasando. Sé que soy pública y se me hace muy difícil, pero siento que están haciendo violencia mediática y ya no sé de verdad como hay que actuar. Hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si mandarle a todos cartas documento, si sirve para algo... Hay que tener respeto por un niño”, pidió.

Javier Naselli habló después de haberle ganado el juicio por violencia de género a Vicky Xipolitakis

“El sistema no funciona. Siempre hay tramoyas dando vueltas... El perito dijo que estaba ahorcada. Primero querían imponer que fue un rasguñón de mi parte y un montón de cosas feas. Después el doctor terminó diciendo: ‘No, está ahorcada, comprobado’. Es muy difícil la justicia. Cuando hay poder, todo es más difícil. A denunciar, a denunciar y a denunciar”, resaltó Xipolitakis. Y planteó: “Si para la justicia que te ahorquen y te dejen en la calle no es violencia... ¿la violencia qué es?”

Asimismo, cargó contra LAM acusándolos de ejercer violencia mediática contra ella. “Acá siempre me están dando y no está bueno. Soy una mujer, viví violencia y opinan por opinar. Sé que se comunican del otro lado y ya te pegan por eso. Vengo luchando, vengo pidiendo ayuda. Hay que estar muerta para decir: ‘Le creemos a Vicky’?”, dijo.

También aclaró la situación con respecto a Naselli y el hijo de ambos, Salvador Uriel, a quien el financista no ve hace “once meses”. “No es por mi que no lo ve, es la justicia que dispuso una perimetral”, contó.

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se casaron en 2017

“Cuando hay mucho poder adquisitivo, la justicia funciona menos. ¿Qué gano yo con hacer una denuncia falsa? Si fuera por plata, no me hubiera separado. Pero tomé el coraje con mi hijo y me fui a denunciar. Tengan mucho cuidado con lo que se habla. Midan las palabras, se están sumando a la violencia y yo soy una víctima de violencia de género”, cerró y se despidió.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

