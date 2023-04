El cruce entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por la crianza de Luca: “¿Te das cuenta por qué quiere venir conmigo?”

El cruce entre Fabián Cubero y Mica Viciconte (Cortá por Lozano. Telefe)

El viernes 6 de mayo de 2022 a las 23,30 nació Luca, el primer hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. La entonces campeona de Masterchef Celebrity tenía fecha de parto para los primeros días de mayo, pero el bebé parecía estar demasiado cómodo en la panza y ella ya había empezado a preguntarse cuándo podría tenerlo por fin entre sus brazos. Sin embargo, de un momento a otro comenzó con las contracciones y el ex futbolista la tuvo que llevar de inmediato a la Clínica Suizo-Argentina, dónde finalmente dio a luz al pequeño.

El pequeño es el primer hijo de Mica y el cuarto de Cubero, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con Nicole Neumann. Y la realidad es que, a pesar de los conflictos legales que mantuvieron el exjugador y la modelo tras el divorcio, la exCombate logró ensamblarse a la familia y consolidar una gran relación con las niñas.

“Viste que a veces un chico une o desune, bueno, en este caso unió, porque las nenas lo aman. Yo no puedo hacer nada si están ellas, porque ‘yo lo baño’, ‘yo le doy de comer’, y el padre chocho. Las hermanas están todo el día encima, les encanta salir del colegio y encontrárselo. Las tres son muy amorosas con él. Ellas desde el principio querían un hermano, y yo quería una nena, pero bueno, cuando llegó el nene me encanta, para acompañar a las nenas”, aseguró Viciconte durante una charla con Verónica Lozano en el ciclo Cortá por Lozano (Telefe).

En medio de la conversación, se produjo un hecho que llamó la atención, y es que no habían pasado ni diez segundos de que la madre lo tenga en brazos, que el bebé ya pidió ir a los brazos de su padre. Ante eso, ella aclaró: “Es que estoy todo el día con él, y cuando llega la hora del padre quiere jugar, entonces el nene dice ‘dame con papá'. Yo me lo llevo todo el día, cuando me voy a entrenar, cuando voy al canal, entonces cuando llega el papá dice ‘dame con papá'”.

La presentación en sociedad de Luca Cubero

Respecto del manejo diario y el ritmo que se maneja en la casa, ella se definió como “muy estructurada”, momento en que Cubero interrumpió la respuesta y se sinceró: “Demasiado, demasiado...”, y continuó explicando cuestiones vinculadas a los horarios de Luca que la madre exigía que se cumplan a rajatabla “Si no, se arma un quilombo...”, agregó.

En ese instante ella tomó la palabra y detalló el minuto a minuto: “18.30 come, 18.50 toma una parte de la mamadera, después se baña 19.15 hasta 19.30 puede disfrutar el baño. Y después ahí ya la mema, dejarlo en la cuna para que duerma solo y tranquilo. A las 20 debería tener los ojos cerrados”.

Y él explicó que ella llamó a las 19.15 averiguando si ya estaba en la bañera, a lo que él explicó que se estaba llenando aún, y la repuesta de ella fue simplemente: “No llegás”, a lo que Mica justificó: “A las 20.15 se durmió el otro día, pero sí, soy estructurada”. Y el comentario de Cubero no se hizo esperar: “¿Te das cuenta por qué el nene quiere venir conmigo?”.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, Mica había comentado cómo se veía como madre ante la llegada de Luca: “En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: ‘Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo´. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino. Quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”. Y había opinado sobre el rol de padre de Cubero: “A Fabián como papá ya lo vivo, lo conozco bastante porque lo veo con sus hijas. No puedo decir nada malo, es un padre presente, que está, es bastante permisivo te diría, por eso yo no quiero ser tan permisiva, pero tampoco quiero quedar como Cruella de Vil al lado de él. Voy a tener que buscar un intermedio”.

