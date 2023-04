Stefi Roitman protagonizó una campaña junto a Antonio Banderas y Mario Casas: “Al fin puedo contarlo”

Stefi Roitman protagonizó un campaña junto a Antonio Banderas y Mario Casas (Instagram: @stefroitman)

Su marca de bikinis, las series de las que está siendo parte, y ahora una producción de fotos que dejó a todos maravillados. El presente de Stefi Roitman no encuentra techo, y cada uno de sus seguidores en las redes sociales se lo hacen notar y la apoyan en cada instancia que ella comparte. Como en esta oportunidad, una producción única.

“Ok. Nunca me costó tanto guardar un secreto, pero llegó el día. Al fin puedo contarles que soy una de las caras de la nueva fragancia de Antonio Banderas y embajadora junto a estas dos mujeres increíbles de nuestra región Millaray Viera y Agatha Moreira (además de nada más ni nada menos, que ellos dos Antonio Banderas y Mario Casas)”, detalló la argentina en su cuenta de instagram al momento de compartir una serie de imágenes de los momentos vividos.

Stefi Roitman junto con Antonio Banderas y Mario Casas al momento de realizar las sesiones de fotos (IG stefroitman)

Casada hace casi tres años con Ricky Montaner, hijo de Ricardo, la historia comenzó a través de las redes, en un mensaje que él le dejó: “Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas, soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner”, escribió Ricky a Stefi Roitman en Instagram. Tiempo después, ella se sinceró: “Sin saberlo, ponía delante de mis ojos al amor de mi vida”. Así, en tiempos de redes sociales, comenzaron una relación a distancia que se fortaleció cuando en enero de 2020 ella viajó a conocerlo y no se separaron más. Dos años después, sellaron su amor con una gran boda.

Se trata de una historia de amor que pudo superar los siete mil kilómetros que los separaban entre Miami y Buenos Aires y que se coronó con un casamiento soñado en una estancia. Sin embargo, viendo las dos caras de la misma moneda, este cuento con final feliz tuvo en su desarrollo mucho de soltar, de desarraigo y de pérdida para la actriz argentina que decidió dejar su país y poner de a ratos en pausa su carrera, en pos de apostar a su amor.

Stefi Roitman compartió en su instagram algunos de los momentos compartidos con Antonio Banderas y Mario Casas (Instagram: @stefroitman)

Aunque muchas cosas cambiaron desde el 2019 hasta hoy, ella aseguró muy sincera en una charla con Teleshow: “Esta Stefi es igual a la que siempre conocieron. Me siento crecida y más mujer, pero la esencia no cambia. En este mundo loco y esta travesía del amor y laburo, me siento la misma pero más madura”.

Al ser consultada sobre cómo es su “vida de casada”, dijo contenta: “Todo hermoso , estoy feliz, estamos enamorados con proyectos. Casarnos fue como reafirmar nuestro amor y nos hizo crecer un montón”. Además, tras el nacimiento de Indigo, la beba de Evaluna Montaner y Camilo, acaba de debutar en el papel de tía, rol que continuará con la llegada de Apolo, el bebé que esperan su cuñado Mau y Sara Escobar. “Estoy babosa”, dijo sonriente y aclaró que por el lado de su familia, aún no tiene sobrinos.

El mensaje de Ricardo Montaner a Stefi Roitman (Instagram: @stefroitman)

En medio de este presente, quien le escribió un mensaje luego de la confirmación de la campaña fue su suegro, Ricardo Montaner, quien le dejó un comentario: “Amo ver lo profesional que eres… amo acompañar tu esfuerzo y ver cómo cristalizas tus sueños… ¡Ahora es que viene lo bueno! Felicidades corazón”.

Otro de los comentarios más destacados fue el de su madre, Valeria Abraham, quien destacó. “Stef, nos seguís sorprendiendo y emocionando, por tu dedicación, esfuerzo, valentía y profesionalismo que ponés en cada proyecto. ¡Estamos orgullosísimos de vos! ¡Te felicitamos y te amamos con todo nuestro corazón! Siempre a tu lado, mami y papi”.

El backstage de la campaña que protagonizó Stefi Roitman junto a Antonio Banderas y Mario Casas (IG stefroitman)

