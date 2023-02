La reacción de Stefi Roitman al escuchar por primera vez la canción que le dedicó Ricky Montaner

Ricky Montaner y Stefi Roitman son de las parejas de famosos que más se demuestran su amor en las redes sociales. Se casaron a principios de enero de 2022 y se podría decir que siguen en “plena luna de miel”. Y, aunque habitualmente surjan varios rumores de ruptura entre ellos, siempre se encargan de dejar en claro que siguen juntos a través de divertidas y románticas fotos que postean en sus respectivas cuentas de Instagram, donde tienen millones de seguidores.

En este sentido, suelen dedicarse pequeños y grandes gestos muy seguido, como en septiembre del año pasado cuando el cantante sorprendió al compartir un video en el que se ve el particular tatuaje que se hizo en honor a la influencer: ahora lleva en su piel la cola de su esposa. “Amo tanto a mi esposa que me la tatué”, se escucha decir mientras se ve la imagen del dibujo en cuestión, que ahora lleva en su brazo izquierdo. “Te amo”, le dedicó a la joven en el posteo, que rápidamente se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los cuales se destacó el de la propia Stefi, que también le expresó su amor junto a sugestivos emojis de duraznos, que hacen referencia a esa parte de su cuerpo.

Y ahora volvió a hacerlo, no a tatuarse pero sí a escribirle una canción y a inmortalizar en imágenes el momento en que se la presenta. “Normalmente Stef escucha todas las canciones que escribo, pero hace tiempo escribí una canción en secreto sobre el día que nos conocimos y no se la he enseñado todavía”, empezó diciendo el cantante en un video. “Estaba esperando a este día desde que escribí esa canción, es el día que recibo la canción terminada. Se la quiero enseñar para ver su reacción, a ver que opina, y la voy a grabar”, contó.

El polémico tatuaje de Ricky Montaner: la cola de su esposa (Foto: Instagram)

Ya con su compañera sentada al lado en el auto y ambos cantaban un tema de los Jonas Brothers, el cantante entendió que era el momento ideal para que Stefi escuche su nueva creación. “El momento perfecto, de buen humor cantando JB”, escribió sobre el video luego, demostrando que fue todo planeado.

“Ok, pero ahora te quiero poner una canción que te escribí yo a ti. Sé que te gustan los Jonas Brothers, pero te voy a poner una canción que te escribí yo”, anticipó Ricky. Mientras él buscaba el tema, la modelo se mostraba sorprendida: “Amor, ¿esto es en serio?”. Entonces el jurado de La Voz Argentina le contó que le iba a hacer escuchar un tema que escribió inspirado en el día que se conocieron.

Al escuchar la canción, comenzó la montaña rusa de emociones: risas, asombro y llanto. “Es muy linda”, le dijo y devolvió el gesto de su marido con un beso. Pronto seguidores y colegas famosos de ambos comenzaron a dejar comentarios y reacciones. El tema se lanzará oficialmente el 9 de febrero.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

“Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas, soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner”, escribió Ricky a Stefi Roitman en Instagram. Tiempo después, ella se sinceró: “Sin saberlo, ponía delante de mis ojos al amor de mi vida”. Así, en tiempos de redes sociales, comenzaron una relación a distancia que se fortaleció cuando en enero del 2020 ella viajó a conocerlo pero llegó la pandemia y no se separaron más. Dos años después, sellaron su amor con una gran boda en Argentina.

Se trata de una historia de amor que pudo superar los siete mil kilómetros que los separaban entre Miami y Buenos Aires y que se coronó con un casamiento soñado en una estancia en Exaltación de la Cruz. Mucho sobre su vida juntos, y la de toda la familia, se puede ver en el reality Los Montaner, por Disney+: “Ahí mostramos más de lo que mostramos en redes, que ya es bastante”.

