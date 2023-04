Los exparticipantes de Gran Hermano estarán en Masterchef: cuándo, qué harán y todos los detalles

Wanda Nara adelantó quiénes visitarán su programa

A raíz del éxito rotundo que fue la edición de Gran Hermano 2022 los exparticipantes del reality cuentan con varias propuestas laborales, están en lo que se dice la cresta de la ola y tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales no paran de ganar popularidad.

En esta oportunidad fue la mismísima Wanda Nara quien reveló “la colaboración” que hicieron los dos programas. Primero ella y los jurados de Masterchef visitaron a los finalistas cuando estaban encerrados en la casa. Y ahora, algunos concursantes del reality participarán de una edición especial en las cocinas más famosas del mundo.

“Chicos, ¿miran Masterchef?”, le dijo la conductora del reality a Marcos Ginocchio, Romina Uhrig, Julieta Poggio, Daniela Celis, Alfa, Nacho Castañares, Thiago Medina quienes le respondieron: “¡Sí! Amamos”. “Ahora todos prendidos a la tele, ya estuvieron mucho tiempo encerrados”, insistió Nara. “Quiero ver todo lo que me perdí”, le comentó la influencer. “Bueno, nos vemos muy pronto en Masterchef junto a los chicos de Gran Hermano”, cerró la mediática.

Según pudo saber Teleshow, el programa especial con los exparticipantes se emitirá el próximo lunes 17 de abril. Además, Analía Franchín contó en A la Barbarossa cómo serán las parejas entre los concursantes del reality de cocina y los hermanitos. “Rodolfo con Julieta, Nacho con Estefania, Ivana con Romina, Juan Ignacio con Alfa, Rodrigo con Daniela, Antonio con Thiago, y Delfina con Marcos”.

“Y les digo más, ya sé quién la rompió de Gran Hermano ganó con el respectivo concursante pero no lo puedo decir. Sólo les voy a contar que no hay ningún obstáculo en su vida, pese a que uno piensa que si, que le impida cocinar”, concluyó la panelista.

Analía Franchin dio detalles exclusivos de cómo será la participación de los GH en Masterchef

A raíz de esta convocatoria que hicieron desde la producción de Telefe a los exparticipantes de Masterchef, algunos fanáticos de otros concursantes que no estuvieron convocados demostraron su enojo y cuestionaron la decisión en las redes sociales.

“Se va enojar Juan porque no lo invitaron”; “Van siempre los mismos”; “Porque a Coti no la pusieron?”; “Los más infumables encima”; “No hay Coti, no hay like”; “No se olviden que los demás también participaron así no hayan ganado participaron y le han puesto picante a la casa, eso re cuenta, son parte, es injusto la verdad”, comentaron. Aunque también otros fanáticos se mostraron felices por la decisión: “Llamaron a los que se lo merecen”; “Está bien, ellos siempre tiraron para delante, nunca criticaron a la producción”.

También trascendió cómo será el futuro de los demás participantes de Gran Hermano Ángel de Brito contó en LAM el primer confirmado para el Bailando: “Marcelo va en búsqueda de algunos hermanitos. Le gustan Marcos, Julieta, Coti y Alfa. Varios de ellos, lo van a romper creo yo y uno que ya se conoce y es el primer confirmado para el certamen de baile es Tomás Holder”. En las últimas horas, Coti y el Conejo se filmaron realizando una coreografía, lo compartieron en redes y oficialmente se candidatearon como pareja para el certamen de baile.

“Otra que ya tiene trabajo es Julieta Poggio que va a estar con José María Muscari en una obra de teatro para vacaciones de invierno” comentó el conductor de LAM. Por su parte, el productor teatral habló con Teleshow y reveló sus expectativas sobre este proyecto: “Es un clásico y mitológico del teatro argentino. Me gustó ella humanamente. Sé que es una actriz formada y con experiencia, por eso le presté atención”, destacó quien puso especial interés en la influencer desde que entró a Gran Hermano.

Seguir leyendo: