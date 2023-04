La reacción de Wanda Nara al abrir una caja con un cuchillo en Masterchef: “La violencia no conduce a nada”

La reacción de Wanda Nara al abrir con un cuchillo una caja en Masterchef: "La violencia no conduce a nada" (Video: Masterchef, Telefe)

“¿Son buenos abriendo candados?”, arrancó diciendo Wanda Nara al presentar esta noche de jueves las consignas para los participantes de Masterchef. Con los tres jurados a su lado, la empresaria admitió que ella se adelantaba a explicar porque veía candados por todos lados.

¿Cómo venís con las matemáticas?, continuó en una pregunta directa a Candelaria. “Muy mal”, respondió la joven y la mediática aseguró: “Somos dos”.

“El mejor plato de esta noche se salva de la gala del próximo domingo”, les informó la conductora y les dio paso a los cocineros expertos a que expliquen de qué se trataba la propuesta de esta noche.

Así arrancó Damián Betular: “Cocineros, si prestaron atención les hemos reprochado que en su recorrido que no han podido darle una vuelta de tuerca a sus platos. En esta noche van a tener que resolver imprevistos, Ese factor sorpresa que les estoy diciendo tiene mucho que ver con estas cajas que tenemos adelante”.

La reacción de Wanda Nara al abrir con un cuchillo una caja en Masterchef: "La violencia no conduce a nada" (Foto: Captura Masterchef, Telefe)

Donato De Santis aseguró que ellos tienen mucha experiencia en imprevistos, y Germán Martitegui completó la información: “Hoy van a empezar a cocinar con los elementos que tienen en esas cajas y cuando suene la chicharra todo va a cambiar. Van a tener que ser fríos y calculadores para resolver los problemas que vayan apareciendo”.

“A la cuenta de 3, 2, 1 vamos a descubrir que hay en las cajas misteriosas”, anunció Wanda. En ese momento los participantes se encontraron con ingredientes, como carne de cordero, de lomo, pollo. Todas las cajas tenían los mismos ingredientes, excepto por el tipo de carne para cada uno. De este modo, los concursantes tuvieron que inventar un plato libre usando esos ingredientes.

Cuando los chefs pasaron por las estaciones les hicieron sugerencias que los jugadores tomaron sin dudar porque tenían mucho miedo de las sorpresas que se venían. “Mejor le hago caso, no tengo nada para perder”, dijo Rodolfo. “El plato que estoy haciendo no sé si me va a permitir pegar un volantazo pero bueno que salga lo que venga”, dijo resignado.

Acto seguido los jurados volvieron a pedirle a la hermana de Zaira que toque la chicharra y ella protestó: “Ay, yo no quería ser la culpable de esto”.

La reacción de Wanda Nara al abrir con un cuchillo una caja en Masterchef: "La violencia no conduce a nada" (Foto: Captura Masterchef, Telefe)

En ese momento, los participantes descubrieron que había muchas cajas y que ellos tenían que elegir solo una. Adentro de ellas, había un ingrediente que tenían que incorporar a sus elaboraciones. Sin embargo, la complicación estaba en que por fuera estaban cerradas con un candado. Para poder abrirlas, tenían que resolver un cálculo matemático y averiguar la combinación de cada una.

La consigna era formular una cuenta, de sumas y restas, que diera el número exacto para poner en el candado y conseguir abrirlo. Si bien parecía sencillo, en ese momento los participantes no tenían mucho tiempo para hacerlo.

“Es obligatorio el uso del ingrediente que está adentro de cada caja”, les dijo Donato. Así fue como todos empezaron a sumar y a restar y lograron, de a poco, ir abriéndolas. Entonces se fueron encontrando con manzanas, con wasabi, zapallitos, choclo, avena que tuvieron que incorporar a sus propias recetas y hacer que combinen con lo que estaban haciendo.

Sin embargo, a Candelaria se le complicó la cuenta y no pudo resolverla. Wanda, preocupada, se arrimó a ayudarla. Al ver que no le salían las sumas y las restas le gritó: “¡Abrila con el cuchillo!”, pero todos los jurados le respondieron que no al unísono, porque debía cumplir la consigna.

Entonces la mediática, ya más nerviosa, tomó la cuchilla más grande y se puso a tajear la tapa de la caja con fuerza. A cuchillazos, intentó abrirla. Pero Germán se acercó corriendo, le quitó la caja de las manos, y le dijo: “Esto no puede ser así”. Finalmente, entre todos ayudaron a la joven a terminar la cuenta y a abrir su caja. “La violencia no conduce a nada, Wanda”, le recriminó Martitegui a la empresaria.

Seguir leyendo: