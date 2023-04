Fuerte pelea familiar entre las hijas de Jorge Jacobson por la herencia del periodista

Disputa familiar por la herencia de Jorge Jacobson

El periodista Jorge Jacobson, dueño de una extensa trayectoria, murió el 31 de julio de 2014 al sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando estaba en un restaurante. A casi nueve años de su partida, sus tres hijas, Verónica, Sandra y Paula, están peleadas por la herencia de quien fuera un destacado conductor de Telefe.

En el ciclo Nosotros a la mañana (El Trece), el panelista Pablo Montagna explicó que el conflicto es por una casa ubicada en un country de Pilar. La mencionada propiedad fue donada por Jacobson en vida. En un comienzo la habitaron, pero luego la alquilaron. En 2020 decidieron venderla, pero no pudieron encontrar a un comprador.

Luego, Verónica habría decido irse a vivir a la casa, aunque sin la conformidad de sus hermanas, y se desató un conflicto familiar. Carlos Broitman, el abogado de Sandra, contó detalles en el programa conducido por el Pollo Álvarez: “Hubo un contrato de locación que se venció y Verónica dijo que buscaba la llave de la casa y se quedó ahí viviendo”.

Además, el letrado explicó que las dos herederas no pueden entrar a la propiedad y que realizaron la denuncia por la supuesta usurpación. Incluso señaló que Verónica había expresado su deseo de comprar la casa, pero hasta el momento no llevó a cabo la transacción. “Si no se llega a un acuerdo, se propone llevar a remate la casa. Además, cobrar un canon locativo real por los años y beneficios que tomó y que perjudicó a las otras dueñas de la propiedad”, agregó.

Verónica, hija de Jorge Jacobson se defiende en medio de una disputa familiar por la herencia

Broitman también expresó sus sospechas sobre la división de bienes que no habría sido bien realizada en su momento, ya que habría propiedades, objetos de valor y cuentas bancarias en el exterior que supuestamente pertenecían a Jacobson.

Más tarde, Álvarez entrevistó por teléfono a Verónica, quien se defendió de las graves acusaciones: “Jacobson no dejó una herencia maldita, dejó a tres hijas, nietas y un legado en el periodismo. Es triste, yo no voy a hablar mal de mis hermanas, pero me veo obligada a limpiar mi buen nombre y honor porque es lo único que tengo”.

“No soy usurpadora de nada, estoy haciendo uso de mi derecho como propietaria. Estoy levantando con mucho esfuerzo las deudas que tiene la casa. Me daba mucha pena que una casa que mi padre construyó con tanto amor que se viniera abajo”, afirmó, muy dolida por esta pelea familiar.

Además, aclaró que tiene previsto comprar las partes de la casa que le corresponden a sus hermanas. Y afirmó que la propiedad tiene muchas deudas y embargos que se está encargando de solucionar. “Hay burocracia y tenés que llamar y pagar los honorarios de los apoderados fiscales. Ahora todo está levantado y falta que impacte en catrasto que están de paro. Eso es lo que entiende Sandra Jacobson porque está apurada”, explicó.

Luego, desmintió que existieran cuentas o bienes en el exterior como afirmó Broitman. “En el 2014 alguien me hizo una jodita y tuve una inspección de AFIP por cuentas en el exterior. Tuve que demostrar que no tengo idea, tengo a mis dos padres bajo tierra y les pedí que trajeran a una médium. A mi papá le fue muy bien, pero no hizo una fortuna, él se debe estar revolviendo en la tumba”, cerró Verónica, muy dolida.

Seguir leyendo: