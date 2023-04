Quién es Omar Calicchio, el productor que se juntó con Jey Mammon en Madrid y que le habría ofrecido trabajo

Jey Mammon se encontró con Omar Calicchio en España (LAM)

Jey Mammon abandonó Buenos Aires y se tomó un vuelo hacia Madrid a raíz de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. Ante esta situación, el humorista que quedó suspendido de sus actividades laborales en Telefe, se fue de la Argentina a España “porque necesitaba relajar la cabeza”, según confirmó él mismo en diálogo con la prensa en Ezeiza.

En algunos medios trascendió que el músico se estaba alojando en una casa de Cecilia Roth. Al instante que trascendió esta versión, la actriz se ocupó de desmentirlo. “No tengo casa en Madrid, alquilo un departamento siempre, generalmente el mismo, y ahora no estoy allá, estoy en Barcelona rodando”, explicó en diálogo con Juan Etchegoyen. Además, el periodista agregó: “Lo que me suma Roth es lo siguiente ´se empieza repitiendo y se continúa agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y según lo que decís podés estar haciendo mucho daño irreversible´”.

Fue así cuando este martes, Ángel de Brito confirmó dónde y con quién estaba Jey Mammon en Madrid al hacer públicas las imágenes del músico y conductor caminando por la calle. “No estaba en la casa de Cecilia Roth. Hoy hablé con ella a la mañana, me confirmó que está filmando una serie en Barcelona y le pregunté por el tema de Jey. Me dijo ‘me reservo mi opinión sobre este caso, es muy delicado. Quiero ser prudente y no quiero involucrarme’”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

Las imágenes de cómo Jey Mammon pasa sus días exiliado en España

Por su parte, Ángel aclaró: “Estuvo varias horas horas reunido con un actor argentino, que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Jey Mammon le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático”, reveló y contó que el conductor de La Peña de Morfi está parando en un hotel.

Además, el De Brito aseguró que el encuentro se produjo en una confitería y hablaron de hacer un proyecto juntos. “Jey Mammon quiere escribir un musical”, reveló Ángel sobre la posibilidad de que el actor se quede en España en búsqueda de proyectos laborales.

A raíz de esta versión que comenzó a circular, fue el propio Omar Calicchio quien salió a hablar del tema y desmintió la posibilidad de trabajar con Mammon, al menos por el momento. Fue a través de sus historias de Instagram donde escribió su descargo: “A todos: fui a tomar un café. No voy a producir ningún musical con nadie. No hablé con ningún periodista aquí, así que lo que aparezca, yo no lo dije”, enfatizó molesto por la versión que trascendió.

El descargo de Omar Calicchio en redes que minutos después eliminó (Instagram)

“Tampoco recibí a nadie como dicen. Por favor, no inventen más nada, dejen de delirar. Nunca fui mediático ni voy a aparecer ahora dando notas por algo que no es tema mío. Muchas gracias”, insistió Calicchio. Aunque cabe destacar que a los minutos se arrepintió y borró su descargo por motivos que se desconocen.

Por su parte, en diálogo con Nieves Otero para El canal de la Ciudad, el actor aseguró: “Solo tome un café con un conocido de la profesión. No soy productor de nada y no hay ningún proyecto”.

Para algunos se trata de un protagonista involuntario del hecho, lo cierto es que Omar Calicchio es uno de los grandes referentes del teatro musical argentino. Vive en Europa desde el 2020 y fue una de las personas que estuvo con Jey en Madrid apenas se instaló allí tras la denuncia de Lucas Benvenuto.

Omar Calicchio cuando protagonizaba su unipersonal "Best seller, el mejor vendedor" en la cartelera porteña

El actor y productor lleva más de 40 años de trayectoria en el ambiente y trabajó con prestigiosos directores como Pepe Cibrián y Aníbal Pachano. A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples nominaciones a los premios más importantes, incluidos dos premios Konex como uno de los mejores artistas de las décadas 2000-2010 y 2010-2020; dos nominaciones a los premios ACE como mejor actor de comedia musical.

En televisión participó en todo tipo de producciones, desde los especiales de Badía y Cía, Ritmo de la Noche hasta novelas como Chiquititas y Máximo corazón.

